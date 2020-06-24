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新竹市連假訂房大爆發！　暢遊竹市採荔枝、吃海產

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▲暢遊竹市山線、海線採荔枝、吃海產。（圖／新竹市政府提供）

▲暢遊竹市山線、海線採荔枝、吃海產。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

後疫情時代第一個連假到來，新竹市政府指出，中央安心旅遊補助七月才啟動，但全民國旅熱已先開跑，竹市端午連假訂房大爆發，達今年住房率最高峰，包括新竹福華、新竹英迪格酒店、竹湖瑋順麗致文旅等都有9成佳績，七、八月暑假假日訂房也突破7成，新竹市政府應景推出「山線、海線」旅遊攻略，採荔枝、吃海產任君挑選，邀民眾利用四天連假來場竹市小旅行。

城銷處表示，前陣子疫情期間衝擊旅宿業，住房率跌至3成，防疫解封後迎來第一個連續假期，市府力推小旅行，業者也分別祭出各種優惠，讓竹市訂房率飆高，像芙洛麗大飯店已爆滿，新竹福華飯店、竹湖瑋順麗致文旅、新竹英迪格酒店都有約9成的好成績。

城銷處表示，各飯店都推出不同專案，例如結合動物園專案、小塹有約小旅行住宿專案、住宿送餐一泊二食專案等，讓民眾不用煩惱、不用動腦，就可以直接訂房兼具包套小旅行；另7月起，也將針對安心旅遊補助及振興券，提出專屬住房專案，使用三倍券也有8折以上的優惠。優惠詳情請洽各飯店訂房專線。

新竹福華大飯店公關顏主任表示，6月底至7月初竹市府推小塹有約小旅行，成飯店吸引客人「來住一晚」的方案，目前端午假期期間已衝到9成，接下來7月安心旅遊補助、三倍券起跑，目前暑假訂房率已經有近6成，非常看好暑假期間的旅客市場，業績可望持續成長。

端午連假將至，新竹市政府陸續推出「小塹有約」小旅行、荔枝節、在地私藏好「粽」清單，掀起新竹旅遊熱！城銷處今（24）日表示，林智堅市長也歡迎大家帶著三倍券來竹市旅行，許多店家都與市府合作推8折以上的優惠。市府也再度貼心幫民眾規劃旅行路線，不管要玩山線、海線、或兩天一夜山海全包，都不用煩惱。

新竹市政府也推薦竹市山線、海線兩款小旅行，「山線攻略」正是從6月20日到28日、為期九天的荔枝節，上週六開跑後已吸引大批人潮，前往朝聖「全台產季最晚、最北端、酸甜滋味超特別」的香山荔枝。

林智堅市長日前也親自試吃並推薦目前盛產的「黑葉荔枝」，是果肉結實、甜中帶點微酸的品種，其他還有肉質潤滑的糯米荔枝、及帶桂花味的桂味荔枝，都是新竹市獨具風味的農產品。

「海線攻略」則邀民眾走訪17公里海岸線，先品嘗新竹漁人碼頭最新鮮海產，接著沿海岸線騎腳踏車走訪魚鱗天梯、港南運河、親子最愛的生態教室賞蟹步道，一路到最南端的17公里南港站，站上瞭望台，欣賞國家級生態濕香山沙丘以及無敵海景。

▲暢遊竹市山線、海線採荔枝、吃海產。（圖／新竹市政府提供）

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