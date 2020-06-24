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砸4萬修名畫！聖母瑪利亞慘淪「塑膠臉」顏值崩壞　二次修復更兩光

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畫作經過修復，聖母變得面目全非。（圖／翻攝自Brad Johnson推特，下同）

▲畫作經過修復，聖母變得面目全非。（圖／翻攝自Brad Johnson推特）

圖文／CTWANT

西班牙1名收藏家近日花了1200歐元（約新台幣4萬元），請來「專家」幫忙修補一幅17世紀的「聖母無染原罪」（The Immaculate Conception of Los Venerables）複製畫。誰知成果出爐後，原本天真無邪的聖母瑪利亞，顏值竟然大崩壞，變成整形過度的「塑膠臉」，氣得他要求對方立即改善；更慘的是，畫作經過二次修復後，水準更直接退化成小學美術作品。

據《歐羅巴新聞社》（Europa Press）報導，該名收藏家來自西班牙瓦倫西亞，他最近花了1200歐元委託一位傢具修繕商，幫忙清潔、修復巴洛克時期藝術家穆里羅（Bartolomé Esteban Murillo）的「聖母無染原罪」複製畫，誰知對方根本就是外行人，不僅沒讓畫煥然一新，還把原本賞心悅目的名作搞得面目全非。

▲右上為第一次修復，右下為第二次修復。（圖／翻攝自Brad Johnson推特）

根據當事人提供的畫面，原本聖母瑪利亞氣質莊嚴，同時帶有充滿母性的聖潔光輝，不料經過修繕商一修復，顏值瞬間大崩壞，變成下巴異常尖瘦、鼻子不自然堅挺的「塑膠臉」；更崩潰的是，收藏家要求對方二次修復後，畫作直接淪為小學生的美術作品，就連畫中人物是誰都看不出來。

消息曝光後，不少美術收藏家痛批，西班牙官方並未針對藝品修復師進行認證，也沒有相關法規可以管理，導致市場上出現大批自稱「專家」的拐瓜劣棗；當地修復師協會則反駁，該名收藏家找的修繕商並不是協會成員，且協會的修復師都經過官方訓練，就算比起其他歐洲國家，他們的技術也絲毫不遜色。

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