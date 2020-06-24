國軍特戰走完350公里行軍　愛妻送上熱吻獎勵任務成功

▲國軍特戰指揮部特一營完成行軍訓練，官兵眷屬在終點等候送上熱吻祝賀任務成功。（圖／翻攝中華民國陸軍臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

陸軍特戰指揮部特一營日前完成為期15天的行軍訓練，最後以夜間戰術行軍訓練返回原駐地，指揮官何啟鎮中將親自迎接勇士們凱旋歸來，特戰士官長許俊賢的愛妻在終點守候，一看到丈夫立刻送上熱吻，獎勵完成任務。

▲國軍特戰指揮部特一營執行夜間戰術。（圖／翻攝中華民國陸軍臉書）



特一營官兵們儘管背負重裝完成長達350公里得行軍訓練，回程時依然精神抖擻、鬥志昂揚。何中親自為完成任務的特一營官兵，別上繡有「TACTICAL MARCH」字樣的榮譽行軍臂章。

▲▼指揮官何啟鎮中將親自迎接勇士們凱旋歸來。（圖／翻攝中華民國陸軍臉書）



特指部范中士表示，這次戰術任務行軍的訓練非常紮實，尤其是夜行軍時，大家都累了一天，晚上睡眠時間也不多，又要接著行軍，睡意襲腦時，只能靠意志力帶動身體往前，告訴自己一定要撐下去，而大家也都努力堅持到底，互相加油打氣，最後終於完成為期15天的戰術行軍任務！

特指部郭上兵在是第二次參與行軍任務，擔任分遣隊隊員；這次另他印象最深刻的是，前一晚出發前，大家互相鼓勵打氣的景象，就算過程再艱辛，一定都能撐下去，過程雖辛苦，但再苦再累都值得，期許特一營的弟兄姊妹們未來都能一起大步前行，向自己的目標邁進。

▲國軍特戰指揮部特一營完成行軍訓練。（圖／翻攝中華民國陸軍臉書）