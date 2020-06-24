桃園某高職女學生蒸便當遭惡搞　男學生強出頭！兩派人馬校園大戰2回合掛彩

▲桃園市某高職本月初傳出學生因蒸飯情勢導致群毆，事後教官與老師處理時，學生不滿校方做法反向媒體投訴。（資料照／翻攝自學校官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某高中本月初發生高三學生因蒸飯室拿便當卻遭反鎖，但事後卻演變成學生群毆事件，有學生以手機錄影蒐證卻遭師長制止，引發學生反彈向媒體投訴。

校方指出，經查學生以手機蒐證引發雙方衝突，教官為避免學生彼此挑釁才出面制止，事後已向市府教育局說明，並緊急召開學生事務會議做出處理。市府教育局表示，針對這起高中學生鬥毆事件，除呼籲校方在校內發生糾紛時，應在第一時間通知學校行政單位立即處理，以維護自身安全。

據指出，鬥毆事件發生在本月5日下午約1時許發生，外語科高三1名女生到蒸飯室拿便當，但已過了午休時間，教室門都被上鎖，女生因便當過熱沒東西墊又返回教室拿外套當墊子，但返回教室時又發現教室也上鎖，女學生質疑自己被惡整跑去找職業科男同學來討公道，結果引發兩班學生彼此叫囂爭吵，女學生同學友人以手機拍攝蒐證，還在IG上發文，直說另一班學生在「搞事」，結果戰場從校園演變成網路對戰。

由於雙方彼此叫囂場面就在一樓教官室上方，教官聽到學生叫囂聲音立即上樓查看，教官發現有學生以手機拍攝雙方鬥毆畫面立即制止，避免因不必要挑釁造成學生受傷意外。

第一波事情結束後未久，下午2時20分下課時，職業科三年級學生找一票人到外語科教室外叫囂，雙方發生第二波爭吵，其中外語科許姓學生拿手機錄影搜證，卻遭對方上前圍毆，同班曾姓學生上前助陣也被波及，許姓學生被打到滿臉鮮血直流，曾姓學生也慘遭撞牆挨打，雙方見許姓、曾姓受傷流血才收手。

事後有學生質疑學校，在畢業前如此冷漠方式處理校安問題，其中被打許姓學生以手機拍攝對方舉聚眾行為，卻慘遭對方痛打，校方教官與老師第一時間居然是要學生刪除相關影片與照片，還要學生刪除IG網路上的影片，難道學生安危不及招生重要？

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校方24日指出，學生因為蒸便當造成誤會，經查源起於學生以手機蒐證、挑釁造成衝突，事發當天已呈報教育局說明，輔導配合警方處理，後續已邀請家長會長與學生代表召開學生事務會議，做出適切懲處；此外，學校並非為招生問題冷處理，發生鬥毆同學都即將畢業，為安撫雙方校方極力調解，雙方家長也同意和解。

市府教育局強調，針對這起高中學生鬥毆事件，呼籲校方若在校園內有糾紛發生時，請第一時間通知學校行政單位處理，以維自身安全；此外，教育局將督導各校辦理法治教育，配合學校在新生訓練、親職教育、家長座談會等活動時宣導相關法令與學校規定，加強法治觀念，各校學務人員應學習法制教育與校內學輔業務處理研習，以協助學校行政單位面對類似事件能及時處理因應。

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