　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園某高職女學生蒸便當遭惡搞　男學生強出頭！兩派人馬校園大戰2回合掛彩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市某高中本月初傳出學生因蒸飯情勢導致群毆，事後教官與老師處理時，學生不滿校方做法反向媒體投訴。（資料照／翻攝自學校官網）

▲桃園市某高職本月初傳出學生因蒸飯情勢導致群毆，事後教官與老師處理時，學生不滿校方做法反向媒體投訴。（資料照／翻攝自學校官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某高中本月初發生高三學生因蒸飯室拿便當卻遭反鎖，但事後卻演變成學生群毆事件，有學生以手機錄影蒐證卻遭師長制止，引發學生反彈向媒體投訴。

校方指出，經查學生以手機蒐證引發雙方衝突，教官為避免學生彼此挑釁才出面制止，事後已向市府教育局說明，並緊急召開學生事務會議做出處理。市府教育局表示，針對這起高中學生鬥毆事件，除呼籲校方在校內發生糾紛時，應在第一時間通知學校行政單位立即處理，以維護自身安全。

據指出，鬥毆事件發生在本月5日下午約1時許發生，外語科高三1名女生到蒸飯室拿便當，但已過了午休時間，教室門都被上鎖，女生因便當過熱沒東西墊又返回教室拿外套當墊子，但返回教室時又發現教室也上鎖，女學生質疑自己被惡整跑去找職業科男同學來討公道，結果引發兩班學生彼此叫囂爭吵，女學生同學友人以手機拍攝蒐證，還在IG上發文，直說另一班學生在「搞事」，結果戰場從校園演變成網路對戰。

由於雙方彼此叫囂場面就在一樓教官室上方，教官聽到學生叫囂聲音立即上樓查看，教官發現有學生以手機拍攝雙方鬥毆畫面立即制止，避免因不必要挑釁造成學生受傷意外。

第一波事情結束後未久，下午2時20分下課時，職業科三年級學生找一票人到外語科教室外叫囂，雙方發生第二波爭吵，其中外語科許姓學生拿手機錄影搜證，卻遭對方上前圍毆，同班曾姓學生上前助陣也被波及，許姓學生被打到滿臉鮮血直流，曾姓學生也慘遭撞牆挨打，雙方見許姓、曾姓受傷流血才收手。

事後有學生質疑學校，在畢業前如此冷漠方式處理校安問題，其中被打許姓學生以手機拍攝對方舉聚眾行為，卻慘遭對方痛打，校方教官與老師第一時間居然是要學生刪除相關影片與照片，還要學生刪除IG網路上的影片，難道學生安危不及招生重要？

校方24日指出，學生因為蒸便當造成誤會，經查源起於學生以手機蒐證、挑釁造成衝突，事發當天已呈報教育局說明，輔導配合警方處理，後續已邀請家長會長與學生代表召開學生事務會議，做出適切懲處；此外，學校並非為招生問題冷處理，發生鬥毆同學都即將畢業，為安撫雙方校方極力調解，雙方家長也同意和解。

市府教育局強調，針對這起高中學生鬥毆事件，呼籲校方若在校園內有糾紛發生時，請第一時間通知學校行政單位處理，以維自身安全；此外，教育局將督導各校辦理法治教育，配合學校在新生訓練、親職教育、家長座談會等活動時宣導相關法令與學校規定，加強法治觀念，各校學務人員應學習法制教育與校內學輔業務處理研習，以協助學校行政單位面對類似事件能及時處理因應。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►持刀、鐵鎚砍殺鄰居3人成重殘　嗆檢「 我殺人？笑死人」...狠男被起訴

►14歲國中生打群架被擄慘淪「抓耙仔 」　開堂私刑7打1...「扳手爆頭」亡

►上百股東控訴「坑殺股民 股票成廢紙」 華映楊梅廠外爆發衝突

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
LIVE／國內連續73天無本土病例！435人解除隔離「剩5人
高雄幼兒園驚爆虐童！5歲童雙手被園長180度反折　騰空重摔嚴
保健食品公司GNC宣告破產！將出售公司、關閉所有門市
快訊／現在有貨！好市多網站再開賣中衛盒裝口罩
許書豪甜娶13年女友婚紗照曝光！誓言「攜手並肩走一輩子」
影片曝光！紅斑馬撞女騎士肇逃　國道警證實了...下場慘爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兩人相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　熟女音樂家要他賠650萬

獨／阿囉哈司機衝國道警隊急喊：車上有賊！台北偷到台中..即時影像曝

小隻馬北捷被扯掉胸罩！「上身半裸」遭120公斤壯男壓倒狂毆

高雄幼兒園長殘虐5歲童！雙手180度反拗再騰空重摔害嚴重骨折　代理市長說話了　

台日協定海域作業遭日驅趕　海巡署追查：日本海釣娛樂船幹的！非官方

快訊／女童國小剛畢業…烏來紅河谷橋下溺水！一度無生命跡象　送醫觀察中

台東知本溼地光電開發案協商…廠商拉攏14票險勝　部落領袖提決議無效之訴

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！包包搜出槍彈

桃園某高職女學生蒸便當遭惡搞　男學生強出頭！兩派人馬校園大戰2回合掛彩

未婚夫過世…她求職碰壁「懷龍鳳胎流浪」！　淚求產檢：寶寶這兩天不動了

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

兩人相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　熟女音樂家要他賠650萬

獨／阿囉哈司機衝國道警隊急喊：車上有賊！台北偷到台中..即時影像曝

小隻馬北捷被扯掉胸罩！「上身半裸」遭120公斤壯男壓倒狂毆

高雄幼兒園長殘虐5歲童！雙手180度反拗再騰空重摔害嚴重骨折　代理市長說話了　

台日協定海域作業遭日驅趕　海巡署追查：日本海釣娛樂船幹的！非官方

快訊／女童國小剛畢業…烏來紅河谷橋下溺水！一度無生命跡象　送醫觀察中

台東知本溼地光電開發案協商…廠商拉攏14票險勝　部落領袖提決議無效之訴

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！包包搜出槍彈

桃園某高職女學生蒸便當遭惡搞　男學生強出頭！兩派人馬校園大戰2回合掛彩

未婚夫過世…她求職碰壁「懷龍鳳胎流浪」！　淚求產檢：寶寶這兩天不動了

兩人相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　熟女音樂家要他賠650萬

《若是一個人》是享受還是悲哀？透過6個角色的情緒轉折品味寂寞

獨／阿囉哈司機衝國道警隊急喊：車上有賊！台北偷到台中..即時影像曝

福斯小改款Arteon內外升級新亮相　攜手獵跑車型搶攻高階市場

6/25起華航、長榮、國泰等3航空可載客轉機！　最多停留8小時

女神洩完美鎖骨坐一旁...「姊控」屁孩猛灌冰水冷靜：太性感了！

快訊／國內連續73天無本土病例！435人解除隔離「剩4人住院」

醉男打白牌司機又砸車並嗆「你再暢秋啊！」　警趕到逮捕

小隻馬北捷被扯掉胸罩！「上身半裸」遭120公斤壯男壓倒狂毆

全台最大旅展首次推「線上旅展」！6/29限7天「住宿下殺1.8折」

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

社會熱門新聞

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

即／屏東分局員警包娼包賭！遭搜索秒跳樓骨折

桃園翁遭推倒地亡　目擊者還原現場

新人跨武嶺護欄爽拍婚紗　國家自拍器傻了！

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

放啞鈴卻浮起！愛河分屍連2天詭異巧合曝　警點出關鍵

板橋女外遇51刀殺嬰！家人不知憂鬱真相

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

14歲國中當「抓耙仔 」　私刑7打1「扳手爆頭」亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

天庭召喚救新冠　邪教教主開黑洞騙雙修

撞殺畫面曝光！砂石車盲彎逆向撞機車

驚曝愛河分屍案兇嫌背景　高大成放大腳一看：死亡3天

更多熱門

相關新聞

私校師霸凌他掃糞　第1名→第13

私校師霸凌他掃糞　第1名→第13

桃園一所私校傳出老師帶頭霸凌學生，一名小一男童期中期末考試都100分，但最後總成績只有第13名，老師還說「拉他下第1名，是為了讓他進步」；家長氣得在社團PO文，控訴從學期初開始，老師不但要求男童獨自掃地上的大便、還誣賴作弊，甚至讓班上同學對著他大喊「你說謊！」

關鍵字：

桃園私校學生鬥毆手機蒐證

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面