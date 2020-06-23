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14歲國中生打群架被擄慘淪「抓耙仔 」　開堂私刑7打1...「板手爆頭」亡

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▲桃園市林姓國中生日前參與圍毆咬出同夥參與，慘遭設計圍毆導致昏迷送醫不治。（圖／翻攝自桃園警分局官網）

▲桃園市林姓國中生日前參與圍毆咬出同夥參與，慘遭設計圍毆導致昏迷送醫不治。（圖／翻攝自桃園警分局官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中1名8年級林姓男生日前因參與鬥毆被對方逮住，在要脅下咬出己方陳姓少年涉案，陳事後夥同已成年周姓男子在20日晚上將其誘騙至新北市鶯歌區陶瓷河濱公園談判，陳姓少年夥同另3人以扳手圍毆林頭部等處，林返家後被家人發現頭暈、發燒等狀況，緊急轉送林口長庚醫院急救後仍於22日上午宣告不治，警方據報後將陳姓少年等7名涉案少年與周姓男子拘捕到案，依殺人罪嫌起訴；林姓少年遺體則將擇日解剖釐清死因。

檢警調查，死者是14歲的林姓國中生，20日晚間被邀約參與一場鬥毆，但來不及跑被對方抓住，對方要脅供出誰參與鬥毆，林只好供出17歲的陳姓少年也參與，事後，陳姓少年被對方怒嗆非常不滿，20日晚間設計要林姓少年與林的羅姓女友到新北市三峽區三鶯河濱公園談判。

陳姓少年等找來21歲周姓男子等人發現林與羅姓女友出現後，一夥人湧上前圍毆林姓少年，後來再押往三峽山區，再由陳姓少年持小型扳手攻擊其頭部，另3人也先後參與圍毆，林姓少年慘遭圍毆後還自行返家，但家人發現其出現頭暈、發燒等狀況且意識不清趕緊送醫急救，22日凌晨再轉送林口長庚醫院急救，搶救後於當天上午宣告不治。

桃園警方接獲醫院通報意外死亡案，警方根據林姓少年雙耳與右臉瘀青，死因則為外力造成，立即報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，警方訪談其羅姓女友等人陸續查出陳姓少年等7人涉案，桃檢發出拘票，警方22日晚間分別逮捕涉案周男、陳姓少年與5名青少年到案，偵訊後依殺人罪嫌移送桃檢複訊。

桃園地檢署檢察官23日率領法醫相驗林姓少年遺體，研判係遭毆擊致死，但詳細死因將在本月29日解剖遺體釐清死因。

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