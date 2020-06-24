印度「神藥」稱3天內可治癒新冠　數小時後被政府喊卡

▲印度瑜伽大師蘭德福(右)向大家眾推薦可治新冠神新藥Coronil。(圖／影片截圖)

國際中心／綜合報導

印度藥商帕坦伽利(Patanjali)公司周二(23日)宣布推出一種名為Coronil的「神藥」，宣稱最快3天內就能夠治癒新冠肺炎患者。沒想到在印度媒體大肆宣傳後僅數小時，就被政府緊急喊卡。

《今日印度》報導，印度「傳統醫學部門」(AYUSH Ministry要求帕坦伽利停止針對此一藥物的宣傳活動，直到相關研究獲得證實。該部門同時要求帕坦伽利提供關於該藥物的詳細資訊，例如名稱、成分、研究詳細資訊、臨床試驗註冊和結果資料等。

與此同時，「傳統醫學部門」還要求北阿坎德邦頒發證照的部門提供該藥物的許可證明和產品批准詳情的副本。該部門表示，已注意到媒體關於Coronil藥物的報導，但強調對於該藥物的研究細節和療效目前還不清楚。

印度瑜伽大師蘭德福(Swami Ramdev)周四在記者會上公開了這種名為Coronil的「神藥」，引發印度媒體廣泛關注。蘭德福宣稱：「我們對100名患者進行了臨床實驗，當中65%患者的新冠病毒檢測在3天內從陽性轉回陰性。100%的患者在7天內被治癒，我們已經對這種藥物進行充分研究，它具有100%的治癒率和0%死亡率。」