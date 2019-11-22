　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

80歲老婦砸50萬「狂買保健品」　竟吃到雙腳癱瘓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼80歲老婦花十幾萬買「神藥」吃到雙腳癱瘓 。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼80歲老婦花十幾萬買保健品，吃到雙腳癱瘓 。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

貴州貴陽一名80歲老婦最近幾年迷上吃保健品，花了十幾萬人民幣（約新台幣50萬元）買各種魚油、膠囊等產品，沒想到吃下肚後身體不但沒有變好，還生病進了醫院。現在經治療後，老婦雖然保住了性命，但是雙腿幾乎癱瘓，只能靠輪椅度日。

據《看看新聞》報導，老婦女婿表示，岳母有腎結石、腦栓塞、高血壓等疾病，所以平時會買些保健食品，但是具體吃了什麼、花了多少錢，他也不清楚。

醫生檢查後發現，老人平時吃的東西似乎有問題。因此一家人立刻向婦人詢問，這才發現老婦光是買保健品就花了10幾萬人民幣。兒子表示，有公司推銷一些產品給我媽說可以治高血壓，吃了對身體好，但醫生說這些藥根本治不了高血壓，是有害物。

▲▼80歲老婦花十幾萬買「神藥」吃到雙腳癱瘓 。（圖／翻攝自看看新聞）

據悉，老婦買的這些保健品中有膠囊、含片、中藥、魚油等十幾樣產品，多數甚至都還沒開封。包裝上清楚標示，這些保健品只能提高免疫力、抗疲勞，但老婦說保健品公司向她推銷的時候，都強調有降血壓的效果。

兒子表示，媽媽買的這些保健品中，至少有9萬元（約新台幣39萬元）是在貴陽黃金路一間叫「健之瑪」的健康諮詢中心購買的，現在希望可以找到這家店，將保健品全數退回。

▲▼80歲老婦花十幾萬買「神藥」吃到雙腳癱瘓 。（圖／翻攝自看看新聞）

負責人回應，老婦前一兩年吃了他們的產品後覺得效果不錯，一些症狀也有得到改善，是自願購買的。針對老婦吃保健品後身體越來越差，負責人表示，是個體差異不同，有些人確實有效果，有些人效果不會太明顯，不可能百分之百的達到什麼樣的效果。

至於推銷時是否有保證能降血壓？負責人予以否認。不過雙方經過協商，負責人同意退貨。

ET快訊
他繼承67坪土地...想跟建商合建蓋大樓！　網狂勸「蓋停車場
快訊／蔡英文喊「0-6歲國家一起養」　育兒津貼加倍每年給6萬
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

80歲老婦砸50萬「狂買保健品」　竟吃到雙腳癱瘓

撿拾掉落車道上的辣椒　賣魚婦被撞死責任由貨車司機扛

暫緩違憲裁決！香港高院：《禁蒙面法》有效至11月29日

影／「你吃冷麵包，我吃海底撈」　港警理大外喊話：還能喝冰啤酒

中美加強溝通避免誤判！習近平祝96歲的季辛吉「健康長壽」

北京公安局首批6隻複製警犬服役　總隊長主持入警儀式

武漢動物園推「聞新鮮熊貓便便」展爆紅　遊客大讚：真香！

簽訂《CEPA》修訂協議　港商界盼解反送中經濟衝擊

仁醫「用嘴吸尿」800ml救人！醫院獎勵43萬…554萬網友狂讚：當之無愧

名校碩士生工作壓力大！她「死扛」最後一晚崩潰：對自己很失望…逃家自殺亡

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

80歲老婦砸50萬「狂買保健品」　竟吃到雙腳癱瘓

撿拾掉落車道上的辣椒　賣魚婦被撞死責任由貨車司機扛

暫緩違憲裁決！香港高院：《禁蒙面法》有效至11月29日

影／「你吃冷麵包，我吃海底撈」　港警理大外喊話：還能喝冰啤酒

中美加強溝通避免誤判！習近平祝96歲的季辛吉「健康長壽」

北京公安局首批6隻複製警犬服役　總隊長主持入警儀式

武漢動物園推「聞新鮮熊貓便便」展爆紅　遊客大讚：真香！

簽訂《CEPA》修訂協議　港商界盼解反送中經濟衝擊

仁醫「用嘴吸尿」800ml救人！醫院獎勵43萬…554萬網友狂讚：當之無愧

名校碩士生工作壓力大！她「死扛」最後一晚崩潰：對自己很失望…逃家自殺亡

黑面琵鷺模型展　七股特生中心12月1日登場

懶人包／台南區域立委候選人名單出爐　第1選區競爭最激烈！

《聲林2》盧子杰喉嚨發炎硬飆！小宇：我覺得你就是最棒的

證實見吳敦義　郭台銘：國民黨立委多選幾席不是壞事

「事前不知原唱當導師」　吱吱唱她的歌...范曉萱感動狂道謝：我狂起雞皮！

屁孩燃炸舞台！　潘瑋柏「以前罵我的事不計較」：今天你是嘻哈巨星

公館黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業！無預警關門數日　鄰驚爆：準備脫手頂讓

80歲老婦砸50萬「狂買保健品」　竟吃到雙腳癱瘓

讓手機用戶快轉看影片　Netflix遭轟：對藝術的謀殺

撿拾掉落車道上的辣椒　賣魚婦被撞死責任由貨車司機扛

大陸熱門新聞

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

清晨獨自上學！女國中生街頭遭刺殺亡

飛機上「用嘴吸尿」　仁醫：第二口就想吐

仁醫「用嘴吸尿」救人！醫院獎勵43萬…

正妹碩士生工作壓力大！逃家自殺亡

港作家失聯8小時　警：他被捕了

老人搭機膀胱快爆！仁醫用嘴幫吸尿

他胸部瘋長…醫生輕碰「乳汁噴射半米遠」

環時：英媒將鄭文傑塑造成義士有意思

鄭文傑稱遭刑求！陸公開他3進「嫖妓場所」影片

港鐵擬向破壞設施者求償　售票機每筆40萬元起跳

港警包圍理大：你吃冷麵包，我吃海底撈

扒光懷孕小三！正宮對肚子「死命踩」

更多熱門

相關新聞

超好買！美國保健網購iHerb.com

超好買！美國保健網購iHerb.com

宅經濟當道，生活大小事全靠一指搞定，現在想買到國外產品，不用親自出國，只要動動手指，就會幫你送到家，來自美國的保健網購平台iHerb.com，嚴選北美1200多個品牌，3萬多種產品，並且提供中文線上客服，讓消費者驚呼「快速又方便」！

父親節保健品「挑選禁忌」曝：有瘀青禁吃魚油

父親節保健品「挑選禁忌」曝：有瘀青禁吃魚油

人妻保健品吃3年「大腸爬滿豹紋斑」

人妻保健品吃3年「大腸爬滿豹紋斑」

直銷業在陸遇寒冬　4成商品被掃蕩

直銷業在陸遇寒冬　4成商品被掃蕩

保健品怎麼挑？藥師曝「4大NG心態」：看評價沒意義

保健品怎麼挑？藥師曝「4大NG心態」：看評價沒意義

關鍵字：

神藥保健品雙腳癱瘓健之瑪

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

快訊／孫安佐發聲了！6點聲明反擊米砂

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

熱騰騰2020年星座運勢來了

iPhone 12玫瑰金將回歸　新增「午夜色」

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

噴槍女童命案開庭　不明物體晃動！

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面