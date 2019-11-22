80歲老婦砸50萬「狂買保健品」　竟吃到雙腳癱瘓

▲▼80歲老婦花十幾萬買保健品，吃到雙腳癱瘓 。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

貴州貴陽一名80歲老婦最近幾年迷上吃保健品，花了十幾萬人民幣（約新台幣50萬元）買各種魚油、膠囊等產品，沒想到吃下肚後身體不但沒有變好，還生病進了醫院。現在經治療後，老婦雖然保住了性命，但是雙腿幾乎癱瘓，只能靠輪椅度日。

據《看看新聞》報導，老婦女婿表示，岳母有腎結石、腦栓塞、高血壓等疾病，所以平時會買些保健食品，但是具體吃了什麼、花了多少錢，他也不清楚。

醫生檢查後發現，老人平時吃的東西似乎有問題。因此一家人立刻向婦人詢問，這才發現老婦光是買保健品就花了10幾萬人民幣。兒子表示，有公司推銷一些產品給我媽說可以治高血壓，吃了對身體好，但醫生說這些藥根本治不了高血壓，是有害物。

據悉，老婦買的這些保健品中有膠囊、含片、中藥、魚油等十幾樣產品，多數甚至都還沒開封。包裝上清楚標示，這些保健品只能提高免疫力、抗疲勞，但老婦說保健品公司向她推銷的時候，都強調有降血壓的效果。

兒子表示，媽媽買的這些保健品中，至少有9萬元（約新台幣39萬元）是在貴陽黃金路一間叫「健之瑪」的健康諮詢中心購買的，現在希望可以找到這家店，將保健品全數退回。

負責人回應，老婦前一兩年吃了他們的產品後覺得效果不錯，一些症狀也有得到改善，是自願購買的。針對老婦吃保健品後身體越來越差，負責人表示，是個體差異不同，有些人確實有效果，有些人效果不會太明顯，不可能百分之百的達到什麼樣的效果。

至於推銷時是否有保證能降血壓？負責人予以否認。不過雙方經過協商，負責人同意退貨。