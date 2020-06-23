印度推出新冠「神藥」：最快3天檢測結果從陽轉陰

▲印度瑜伽大師蘭德福(右)向大家眾推薦治新冠神新藥Coronil。(圖／影片截圖)

國際中心／綜合報導

印度阿育吠陀藥物生產商帕坦伽利(Patanjali)周二(23日)推出一種名為Coronil的藥品，聲稱最快3天就能讓新冠病毒患者的檢測結果從陽轉陰性。

《今日印度》報導，印度瑜伽大師蘭德福(Swami Ramdev)在位於北阿坎德邦帕坦伽利公司總部舉行的記者會公開了這種藥物。他說：「全世界一直都在等待有人開發出治療新冠病毒的藥物。它被命名為Coronil。我們對100名患者進行了臨床研究，其中65%患者的新冠病毒檢測在3天內轉回陰性。」

蘭德福接著說：「100%的患者在7天內被治癒，我們已經對這種藥物進行充分研究，它具有100%的治癒率和0%的死亡率。」

此外，蘭德福同時建議，除了服用這些藥物之外，人們還要練習瑜伽，並透過適當飲食保持健康，增強免疫系統。 報導提到，帕坦伽利首席執行長巴拉克拉希納(Acharya Balakrishna)6月稍早時就曾向外界透露這一消息，稱 一群科研人員正在努力研發一種可以治療新冠病毒的藥物，並且說，該種藥物在實驗中獲得100%的有利結果。

上述藥物推出後引發印度媒體大幅報導，在推特上也掀起 熱議。不過，目前對於此一藥物的療效尚未獲得進一步證實。印度媒體說，預計在新冠疫苗還未研發出來之前，這些藥品都會有不錯的銷量。

▲印度推出「神藥」Coronil，聲稱可治療新冠病毒。（圖／推特)