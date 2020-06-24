167座巨型燈箱、10間超現實攝影棚！奇幻攝影大師尤傑尼歐特展來台

▲解封後網美首站！167座巨型燈箱打造沈浸式光廊、10間超現實攝影棚秒拍時尚照，奇幻攝影大師尤傑尼歐特展來台。（圖／聯合數位文創提供）

記者林育綾／台北報導

西班牙「奇幻攝影大師」尤傑尼歐耗時8年，創作「365°」系列作品，他在同一間房間拍攝出365張超現實影像，打造多幅立體精緻的攝影創作！如今特展來台，除了運用167座巨型燈箱排列出震撼的「沉浸式攝影光廊」，現場更打造10間「超現實攝影棚」，1比1還原尤傑尼歐的奇幻空間，讓參觀者秒拍出時尚封面照，特展於今（24）日起至9月13日於華山1914文化創意園區展出。

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▲▼運用167座巨型燈箱排列出震撼的「沉浸式攝影光廊」。（圖／聯合數位文創提供）

尤傑尼歐(Eugenio Recuenco)的「365°」系列作品耗時8年，在同一間房間拍攝出365張超現實影像，與120位模特兒、300位專業造型團隊合作，以手工佈景、奇幻風格的美術、服裝與光影效果，打造多幅立體精緻的攝影創作。

▲西班牙「奇幻攝影大師」尤傑尼歐耗時8年，創作「365°」系列作品。（圖／聯合數位文創提供）

如今特展來台，運用167座長寬約1.3公尺的巨型燈箱堆砌成牆，排列出震撼的「沉浸式攝影光廊」，搭配陰鬱的風格美學、精緻立體的影像，視覺衝擊感，讓民眾觀展時能被尤傑尼歐魔力所吸引，近距離鑑賞更多細節。

▲西班牙「奇幻攝影大師」尤傑尼歐耗時8年，創作「365°」系列作品。（圖／聯合數位文創提供）

展覽更以尤傑尼歐「創作無設限」的核心，現場打造10間「超現實攝影棚」，1比1還原尤傑尼歐的專屬超現實空間，將攝影鬼才腦海中的奇幻宇宙真實還原，每個人都可以走入作品中，在有空間內揮灑無限創意，秒拍出時尚封面照。

▲展覽現場打造10間「超現實攝影棚」，1 : 1還原尤傑尼歐的專屬超現實空間。（圖／聯合數位文創提供）



主辦單位表示，該展覽在國外展示時，亦有不少創意美妝或時尚、藝術工作者，會特意在造型上做特殊妝扮，在展場拍攝另類的奇幻照片，讓民眾可以參與影像創作，突破空間的限制，自由拍出屬於自己的「時尚大片」，估計將成為台灣疫情解封以來的「網美首站」。

▲▼10間超現實攝影棚，讓人秒拍時尚照！（圖／聯合數位文創提供）



▲▼ 10間超現實攝影棚，讓人可以秒拍時尚網美照。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼「超現實攝影棚」秒拍時尚照！估計將成為台灣疫情解封以來的「網美首站」。（圖／聯合數位文創提供）

尤傑尼歐接受過馬德里康普頓斯大學古典繪畫藝術訓練，獨特優異的創作能力，成為西班牙精品及VOGUE、GQ等時尚雜誌的御用攝影師，多次榮獲廣告最高榮譽坎城金獅獎－最佳攝影獎殊榮。透過藝術鬼才之眼，以超現實的手法，創作出涵蓋近50年的社會、歷史、文化、藝術、娛樂、影視與宗教等重要事件與議題，作品全部以日期命名，猶如時光魔術師，展現精緻敘事影像，更被媒體譽為「攝影界的格林大師」。

▲西班牙「奇幻攝影大師」尤傑尼歐，被媒體譽為「攝影界的格林大師」。（圖／聯合數位文創提供）

西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展

期間：2020.6.24－2020.9.13

時間：10:00－18:00（17:30停止售票、入場）

地點：華山1914文化創意園區東2C館（台北市八德路一段1號）

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