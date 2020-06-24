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大善男捐骨髓暴痛5天！「抽血9小時」一度崩潰後悔　喊話受贈者：好好減肥

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▲▼大善男忍＿＿＿痛捐骨髓　敬告受贈者：好好減肥。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO連續打針5天，抽血近9小時捐周邊血，喊話受贈者「給我好好活下去。」（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

對於等待骨髓配對的病患來說，有人配對成功且願意捐骨髓或周邊血，真的非常幸運。一名網友在臉書分享，他日前因為骨髓配對成功，特別從台中跑到花蓮，進行周邊血捐贈，過程痛苦到讓他一度想放棄，但想到這是救一條人命，就決定咬牙硬撐下去，最後也向受贈者喊話「給我好好活下去，別讓我的努力白費了。」

原PO在臉書「爆廢公社」表示，自己20歲那一年參加骨髓建檔，沒想到25歲就配到一個病患，想說既然配到了就捐吧，人生中第一次進行周邊血（造血幹細胞）捐贈，6月19打了第一劑白血球生長激素，打到6月23總共5劑，「腰部痛了整整5天，第一次覺得生不如死。」

請繼續往下閱讀...

他透露，23日中午12點40開始抽周邊血，剛開始抽的時候不是很順利，抽到他整個人快崩潰了，痛苦到讓他一度想放棄，但想到放棄就是間接拋棄一條人命，決定咬牙繼續忍下去，忍到了晚上9時20幾分才抽好。

▲▼慈濟骨髓幹細胞中心重啟骨髓幹細胞驗血活動後，5月24日的臺中靜思堂，處處可見「髓」緣有愛最美的風景！（圖／慈濟基金會提供）

▲有人配對成功且願意捐贈骨髓，真的是非常幸運。（圖／慈濟基金會提供）

原PO說，他不確定受贈者會不會看見這一篇文章，「我知道你這一段期間受了很多病痛，但我已經幫你承擔了一些痛苦，捐骨髓救你了」、「你接受我的捐贈，就請你好好的活下去，不然我這幾天真的白白受苦，別讓老子的努力白費。」

原PO最後喊話，他為了捐贈周邊血（造血幹細胞），特別坐火車從台中到花蓮受苦，「聽醫護說，你體重有100公斤左右，你受了我的骨髓後，記得好好減肥吧」、「也謝謝今天一路上陪伴我的人，辛苦了。」

文章分享後立刻吸引網友熱議，有人說「白血病的病人，有時候就只等周邊血就命了，真的可遇不可求，謝謝你」、「感謝有你，世界因你變得更美」、「你是英雄，謝謝你的善良」、「正港男子漢，做善事真的很帥」、「好人一生平安。也希望受贈者早日康復」、「原來捐周邊血是這樣的流程，長知識了，也謝謝你的大愛。」

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