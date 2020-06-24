爽嗑好市多水餃「咬到膚色異物」！苦主曝超噁照片...2萬人嚇傻：秒吐

▲好市多水餃爆藏OK繃。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

記者曾羿翔／綜合報導



知名美式賣場好市多向來有許多CP值高的商品與食物，不過近日有網友買了店內某牌的冷凍水餃，煮熟正品嚐時突然覺得「咬到異物」，當下吐了出來，一看竟然是用過的OK繃，驚悚畫面讓2萬網友直呼「超噁快吐了！」但也有人質疑，是員工狹怨報復。對此，原PO也有最新回應。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》留言串表示，統一說明一下，廠商第一時間即有來信關心，因未住一起，「我請我弟自行跟他們聯絡了，他比較低調一直說算了自認倒楣，一直叫我徹文也不接受採訪，後續況狀我再問他處理得如何，目前無身體不適，心理陰影面積比較大」。

原PO22日在社團貼出2張照片，並在文內表示，代家人PO，剛剛弟弟午餐吃到OK繃。文末除了提到水餃品牌，照片中還可看到完整的OK繃就這樣卡在肉陷內，讓許多網友看傻眼。

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▲有網友表示「原po與業者都該出面給消費者一個交代」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

貼文一出引起熱烈討論，截至23日深夜已累積超過2萬的表情圖案回應。有網友表示，「噁到爆！」、「這是員工包水餃時，手受傷包OK蹦，包著包著就掉了？」、「看照片就想吐了...」、「求弟弟心理陰影面積」、「如果上面有帶血，沒辦法想下去了...」

不過也有人提出質疑，感覺就是員工狹怨報復，這麼大一塊Ok繃沒辦法完全被餡包住，怎可能沒發現就包進去皮裡面？更有不少人表示，「希望原Po快把產品外包裝的製造日期或有效期限公開。」、「原po與業者都該出面給消費者一個交代。」、「依照食品衛生管理法，廠商是需要全部召回此批生產的產品，盡速銷毀。」原PO對此也回應，廠商有來信關心，弟弟已自行跟他們聯絡，後續處理狀況會再詢問。