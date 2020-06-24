　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中「邪教」直擊！天庭召喚救新冠　教主開黑洞騙雙修「射炁不射精」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

先天一炁每次在儀式開始前，信眾都會跪在供桌前大聲宣讀經文。（圖／本刊攝影組）

▲先天一炁每次在儀式開始前，信眾都會跪在供桌前大聲宣讀經文。（圖／本刊攝影組）

圖、文／CTWANT

自稱「五教共主」的中華中正黨主席「少龍」徐浩城，因涉嫌猥褻多名女信徒，還被警方在家中查獲8000萬元現金，本月17日遭羈押禁見。現如今，台中市有1名「少龍2.0」吳姓男子，創立一個名為「先天一炁（音同氣）」的組織，號稱利用身心靈療癒課程可拯救世界，無論癌末病人、或植物人，只要參加課程都可恢復健康，並稱因新冠肺炎影響，他收到指令要去天庭開會拯救蒼生。更離譜的是，還有一項「人體黑洞開啟」課程，只要與吳男進行「雙修」，就能「回到天上」，許多信眾出面控訴這根本就是騙財騙色。

5月19日下午，本刊記者佯裝初次參與的信徒，在引薦人H女帶領下進入台中市中清路一段某商辦大樓四樓。而這裡就是「先天一炁」的總部，寬大的半開放式空間，6名男女圍坐在一塊泡茶，開口閉口討論的都是「吳老師」、「造物者」、「明明上帝黃母」的神蹟。

先天一炁的組織成員稱負責人吳文輝為「造物者」，還稱吳常常「接到天庭急令」必須去拯救眾生。（圖／讀者提供）

▲先天一炁的組織成員稱負責人吳文輝為「造物者」，還稱吳常常「接到天庭急令」必須去拯救眾生。（圖／讀者提供）

此時一名自稱吳老師秘書的K女出現，便要求記者拿下口罩：「這裡是殊勝的地方，不可能有病毒侵入，在這裡的人百毒不侵，造物者吳老師都會守護我們。」記者詢問吳老師去哪？K女解釋，「因為新冠肺炎疫情，吳老師為了拯救世界與蒼生，在天庭接到很多急令，要處理很多事，好不容易疫情趨緩，但吳老師不能鬆懈，常要東奔西跑。」

K女見記者一臉失望即補充：「見不到吳老師沒關係，我是他培育出來的徒弟，可以先聊聊，感受一下明明上帝黃母的力量。」記者見狀隨即瞎掰許多悲慘故事，K女及H女便開始唱雙簧要記者趕緊加入組織來上課，才能改變現況、造福家人。

先天一炁負責人吳文輝，自稱能化解民眾身心靈的繁瑣之事，卻遭信徒出面指控藉由宗教斂財騙色。（圖／本刊攝影組）

▲先天一炁負責人吳文輝，自稱能化解民眾身心靈的繁瑣之事，卻遭信徒出面指控藉由宗教斂財騙色。（圖／本刊攝影組）

記者填寫報名表時注意到一格「人體黑洞開啟」便好奇詢問，K女一臉曖昧拉著另名曾被開啟過黑洞的A女前來分享，她表示開啟黑洞才可以迅速回天，她也因為與老師雙修才取得佛號，跟著吳老師一起救度眾生。

本刊取得人體黑洞開啟的申請表，上頭寫得露骨，包含「雙修」、「射炁不射精」、「女方是最大受惠者」等語，且1次雙修價格竟要9900元，但信徒還是深信不疑。前信徒小昭（化名）的女子表示吳老師根本都是虛名，所謂的人體黑洞開啟要與信徒雙修，其實是在滿足私慾。

先天一炁現在就藏身在中市中清路一段某商辦大樓的4樓。（圖／翻攝自Google Map）

▲先天一炁現在就藏身在中市中清路一段某商辦大樓的4樓。（圖／翻攝自Google Map）

本刊致電吳文輝，他否認所有指控。他強調人體的黑洞是在尾椎下方，要經過造物主的指令才可以開啟，且不是透過性行為方式運作，是利用以手、掃帚打擊臀部以開啟黑洞；另外，他表示上課不用收錢，需收費的是替信眾處理因果的功德費。他說他為地球付出許多心力，包含近年來颱風不撲台、地震震度小都是因為他處理「地靈脈玄」，台灣才可以躲過一劫。他也強調並沒有詛咒離開的信徒，因為他不懂咒語，他一生慈悲為懷幫助眾生。

延伸閱讀
又見邪教2／信徒稱植物人上課半年起身爬山　血癌末期「一下就好了」
8問邁邁1／北漂暖男回老家　陳其邁用「雙頭馬車」打造高雄就業力
愛情來了1／愛紗毛孩作伴放風　攜高䠷熟男深夜返家

ET快訊
大善男捐骨髓暴痛5天！抽血9小時一度崩潰　喊話受贈者：好好減
愛河分屍放20kg啞鈴「連2天浮起詭異巧合」原因曝　警點出破
愷樂為救羅志祥「密謀下一步」曝！小三形象大傷　斷開不倫豬蝶戀
快訊／金正恩出面了！　宣布暫停對南韓採軍事行動計畫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

36年前警總密件揭「黨國勾黑幫」內幕　威權操控手段曝！一清可能是白色恐怖延續

關廟4死惡火阿公疼兒孫多住一晚全亡　鄰：打119來不及了！2女死命爬出來

台中「邪教」直擊！天庭召喚救新冠　教主開黑洞騙雙修「射炁不射精」

警總、竹聯「掛勾密件」曝光！黨國指派赴美殺人　江南案藏鏡人呼之欲出

愛河分屍放20kg啞鈴「連2天浮起詭異巧合」原因曝　警點出破案關鍵

民雄幼兒園師扯女童髮「78秒監視器畫面曝光」　家長要告了！

總統表哥被2顆子彈恐嚇　「幕後藏鏡人」竟是前立委兒媳

翁叭1下遭推倒地「慘死」！桃園男辯：只是拉扯　目擊者PO「殘暴9下」影片打臉

新人跨合歡山武嶺護欄　懸崖邊爽拍婚紗　「國家自拍器」直擊傻了！

宜蘭保護釣魚台辦公室成立前　日本2艘巡邏艦疑下馬威驅趕漁船

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

36年前警總密件揭「黨國勾黑幫」內幕　威權操控手段曝！一清可能是白色恐怖延續

關廟4死惡火阿公疼兒孫多住一晚全亡　鄰：打119來不及了！2女死命爬出來

台中「邪教」直擊！天庭召喚救新冠　教主開黑洞騙雙修「射炁不射精」

警總、竹聯「掛勾密件」曝光！黨國指派赴美殺人　江南案藏鏡人呼之欲出

愛河分屍放20kg啞鈴「連2天浮起詭異巧合」原因曝　警點出破案關鍵

民雄幼兒園師扯女童髮「78秒監視器畫面曝光」　家長要告了！

總統表哥被2顆子彈恐嚇　「幕後藏鏡人」竟是前立委兒媳

翁叭1下遭推倒地「慘死」！桃園男辯：只是拉扯　目擊者PO「殘暴9下」影片打臉

新人跨合歡山武嶺護欄　懸崖邊爽拍婚紗　「國家自拍器」直擊傻了！

宜蘭保護釣魚台辦公室成立前　日本2艘巡邏艦疑下馬威驅趕漁船

36年前警總密件揭「黨國勾黑幫」內幕　威權操控手段曝！一清可能是白色恐怖延續

外幣進場時機點大公開！　外匯專家教你這樣搶賺美元、日圓、人民幣

2個月前出道遇新冠肺炎！　韓男團「第一次表演見觀眾」哽咽大哭

太陽2名球員確診　西區某季後賽球隊4名成員也染疫

咖啡、甜食不是「火燒心」唯一凶手　飯後2行為也NG

約基奇確診新冠肺炎！　上週與網球天王喬帥合照

機車保險絲壞掉報價6000元　騎士「小巨蛋牽回土城」只花300元

路透：中國議題成川普政治提款機　美對中貿易出口2個月暴增532億

信義區停車場「1小時800元」　她傻：以為眼花！真相被推爆...合法收費

千億富豪隱身萬華！掌控「民視、味王」過半股權　現況曝：子女要他簽名就簽名

王源玩遊戲放話「秒殺全場！」　神挑戰「空中跳起來穿褲子」笑翻

社會熱門新聞

桃園翁遭推倒地亡　目擊者還原現場

新人跨武嶺護欄爽拍婚紗　國家自拍器傻了！

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

板橋女外遇51刀殺嬰！家人不知憂鬱真相

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

14歲國中當「抓耙仔 」　私刑7打1「扳手爆頭」亡

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

撞殺畫面曝光！砂石車盲彎逆向撞機車

放啞鈴卻浮起！愛河分屍連2天詭異巧合曝　警點出關鍵

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

總統表哥被子彈恐嚇　藏鏡人竟是前立委兒媳

愛河首度分屍！連2日詭異巧合...讓專業也超毛

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

即／墨西哥發生規模7.7強烈地震

肚子痛爆！醫一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：已經爛掉了

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

6週速鏟6kg肉肉！女醫激推「豆腐減肥法」腰瘦9cm…吃法曝光了

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

寶可夢阿伯進化　64手機霸氣展開

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

桃園翁遭推倒地亡　目擊者還原現場

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面