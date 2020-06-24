台中「邪教」直擊！天庭召喚救新冠　教主開黑洞騙雙修「射炁不射精」

▲先天一炁每次在儀式開始前，信眾都會跪在供桌前大聲宣讀經文。（圖／本刊攝影組）

圖、文／CTWANT

自稱「五教共主」的中華中正黨主席「少龍」徐浩城，因涉嫌猥褻多名女信徒，還被警方在家中查獲8000萬元現金，本月17日遭羈押禁見。現如今，台中市有1名「少龍2.0」吳姓男子，創立一個名為「先天一炁（音同氣）」的組織，號稱利用身心靈療癒課程可拯救世界，無論癌末病人、或植物人，只要參加課程都可恢復健康，並稱因新冠肺炎影響，他收到指令要去天庭開會拯救蒼生。更離譜的是，還有一項「人體黑洞開啟」課程，只要與吳男進行「雙修」，就能「回到天上」，許多信眾出面控訴這根本就是騙財騙色。

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5月19日下午，本刊記者佯裝初次參與的信徒，在引薦人H女帶領下進入台中市中清路一段某商辦大樓四樓。而這裡就是「先天一炁」的總部，寬大的半開放式空間，6名男女圍坐在一塊泡茶，開口閉口討論的都是「吳老師」、「造物者」、「明明上帝黃母」的神蹟。

▲先天一炁的組織成員稱負責人吳文輝為「造物者」，還稱吳常常「接到天庭急令」必須去拯救眾生。（圖／讀者提供）

此時一名自稱吳老師秘書的K女出現，便要求記者拿下口罩：「這裡是殊勝的地方，不可能有病毒侵入，在這裡的人百毒不侵，造物者吳老師都會守護我們。」記者詢問吳老師去哪？K女解釋，「因為新冠肺炎疫情，吳老師為了拯救世界與蒼生，在天庭接到很多急令，要處理很多事，好不容易疫情趨緩，但吳老師不能鬆懈，常要東奔西跑。」

K女見記者一臉失望即補充：「見不到吳老師沒關係，我是他培育出來的徒弟，可以先聊聊，感受一下明明上帝黃母的力量。」記者見狀隨即瞎掰許多悲慘故事，K女及H女便開始唱雙簧要記者趕緊加入組織來上課，才能改變現況、造福家人。

▲先天一炁負責人吳文輝，自稱能化解民眾身心靈的繁瑣之事，卻遭信徒出面指控藉由宗教斂財騙色。（圖／本刊攝影組）

記者填寫報名表時注意到一格「人體黑洞開啟」便好奇詢問，K女一臉曖昧拉著另名曾被開啟過黑洞的A女前來分享，她表示開啟黑洞才可以迅速回天，她也因為與老師雙修才取得佛號，跟著吳老師一起救度眾生。

本刊取得人體黑洞開啟的申請表，上頭寫得露骨，包含「雙修」、「射炁不射精」、「女方是最大受惠者」等語，且1次雙修價格竟要9900元，但信徒還是深信不疑。前信徒小昭（化名）的女子表示吳老師根本都是虛名，所謂的人體黑洞開啟要與信徒雙修，其實是在滿足私慾。

▲先天一炁現在就藏身在中市中清路一段某商辦大樓的4樓。（圖／翻攝自Google Map）

本刊致電吳文輝，他否認所有指控。他強調人體的黑洞是在尾椎下方，要經過造物主的指令才可以開啟，且不是透過性行為方式運作，是利用以手、掃帚打擊臀部以開啟黑洞；另外，他表示上課不用收錢，需收費的是替信眾處理因果的功德費。他說他為地球付出許多心力，包含近年來颱風不撲台、地震震度小都是因為他處理「地靈脈玄」，台灣才可以躲過一劫。他也強調並沒有詛咒離開的信徒，因為他不懂咒語，他一生慈悲為懷幫助眾生。

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