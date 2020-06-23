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板橋女外遇51刀殺嬰！班對結婚人人羨　家人卻不知她「憂鬱真相」

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家屬捧著小男嬰的骨灰，傷心欲絕。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

新北市板橋在11年前發生一起駭人聽聞的媽媽以51刀殺害才4個月大親生兒命案，夫婦2人結婚多年，好不容易生下一名男嬰，正當雙方家屬都滿心觀喜之餘，卻獨有產子婦心事重重，原來這中間藏著一個極大的祕密，最終導致家庭悲劇發生。

檢警追查發現，夫婦2人是從在學校就認識的班對，畢業後2人能修成正果，更讓許多同學稱羡，但命案發展的最後結果卻令人不勝唏噓，因為丈夫直到檢方偵查庭才知被妻子劈腿長達10年。

 
婦人原本堅稱因產後憂鬱症殺嬰，後來才坦承怕外遇曝光而痛下毒手。（圖為示意畫面）

這起家庭悲劇，從一開始證人的證詞到現場採集的證據，應該都沒有其他疑點，但案情卻在婦人出院後、檢察官複訊時，出現驚人發展。婦人坦承，她之所以會痛下殺手，是因為自己長期外遇，實在不知道兒子是丈夫還是情夫的種，又害怕外遇的事情曝光，才選擇用最激烈的手段「毀滅證據」。

檢察官聽完婦人的陳述後，請警方重啟調查。原來，婦人和丈夫在學生時代是班上人人稱羡的班對，畢業後婦人先進入社會工作，結果在公司愛上已婚的情夫，2人發展出一段不可告人的畸戀。婦人當時瞞著男友和情夫交往，直到2006年她與男友結婚後，這段不倫戀仍持續進行。

更誇張的是，婦人的丈夫後來也進入同一家公司工作，婦人每天都得面對丈夫與情夫，她自認對不起丈夫，但又無法割捨情夫，在這樣的雙重壓力下，罹患了憂鬱症，還曾二度在公司鬧自殺，最後遭公司資遣，但她與情夫仍暗通款曲。

2008年5月間，婦人與情夫雲雨過後，接著也和丈夫親密接觸，隔月發現自己懷孕。對於丈夫來說，這是個天大的好消息，因為他盼了多年，才好不容易盼到妻子懷孕，但是對婦人來說，卻宛如晴天霹靂，因為她不知道腹中的胎兒到底是丈夫還是情夫的種。

隔年2月，婦人產下1名男嬰，正當所有親友滿心歡喜迎接小生命的到來，唯獨她一人惶惶不安，糾結的心情讓她快要發瘋，甚至對丈夫說：「這個小孩我養不了！」家人誤以為她得了產後憂鬱症，因此對她加倍呵護，丈夫也為了讓老婆、小孩過更好的生活，多兼了一份工作，努力賺錢。

同年6月24日、案發前一天晚間，婦人與丈夫外出散步時，突然坦承自己有婚外情，丈夫致電情夫求證，但情夫極力否認，後來婦人也改口說自己亂講，但她還是擔心紙包不住火，隔天上午趁丈夫上班後，開始進行籌謀多時的殺嬰計畫。


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