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伙食費不到5000！北漂妹「神級生活模式」：存6位數　曝4關鍵網跪了

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▲妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲假日若睡到下午，原PO就只吃晚餐了！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

省錢健康也要顧！一名北漂妹分享，實測一個月伙食、交通費希望能控制在7500元，結果出乎意料，竟然6000元不到，「真的要哭出來！」畢竟北市物價高，讓網友也相當好奇「省錢撇步」，原PO直言，包括少喝飲料、市場採買蔬食、平價餐館吃飯、吃超商珍食就是關鍵。

一名女網友在PTT分享神級省錢法，她透露因北上打拚，就怕揮霍無度，除了省吃儉用不二法門外，擅用軟體記帳也很重要。原PO驚訝表示，排除房租、水電費，從5月10日6月9日，整整一個月外食費4797元和交通錢860元，兩者相加竟不用6000元，「想不到我做到了！」

請繼續往下閱讀...

「我一天都花不超過200元！」原PO透露，因公司附近有一家超俗麵店，「50元就超大碗，還有一堆青菜，整個超佛」；不然就到超商買小樣食物，「有時候晚餐吃珍食30元以內，就可以解決了」，最重要的是，原PO認為，「想到要存錢真的不敢買飲料」，因此她也養成喝水的好習慣。

事實上，原PO偶爾三餐不正常，有時候睡過頭，就不會買早餐，「不然就是假日睡到下午，直接吃晚餐」，當然飢餓不已時，她會從家裡拿了一些科學麵，「算是家裡贊助嗎？」

交通費方面，原PO把散步當運動，「下班沒事，我還會走一個半小時回家， 順便認一下台北的路名！」至於交際應酬部分，原PO直呼，「我物慾比較低，對吃也沒有太大的要求，比起貴貴的餐廳，我更喜歡去巷弄或是市集的小攤販吃東西。在公司或學校都可以跟人交際開玩笑，但是大家都忙，也不會有什麼聚餐交際的花費。」

嘗試各種方法激省之下，原PO興奮表示，日前薪水入帳，加上存了1年存款，「準備迎接人生第一個六位數啦！」對此，她強調，「我家不是沒錢，我只是不喜歡開口跟父母要錢，省錢拿來做自己喜歡的事，我覺得很開心！」

文章曝光後，底下網友紛紛跪了，也替原PO健康擔憂不已，「吃這樣小心健康出問題，以後醫療花費更高」、「妳食量應該很小吧，不然就是吃一堆澱粉」、「在南部我還勉強可以這樣撐...北部太誇張」、「這種預算，蛋白質根本不夠，一天蛋白質有到一倍體重嗎？這前後一個月 ，肌肉量應該掉不少」。

▲▼一個月花不到6000（圖／翻攝PTT）

▲被嫌吃得不健康，原PO強調有注意營養！（圖／翻攝PTT）

有過來人回應，「我半年前也是這樣省錢存錢，不是很開心，覺得開源也很重要」、「同為被朋友說物慾很低的小資女+1～一起加油喔」、「大概就一天抓個150元，早晚餐自己煮就可以輕鬆達成惹」、「我也是，對食量小的女生應該輕鬆達到吧，只要不喝手搖飲」。

►突然好想吃薯條喔！

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