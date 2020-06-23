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誘8少女捷運站公園運動服外拍　高雄男「OO偷入鏡」裸照逼嘿咻：妳放學後

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▲桃園市李姓男子4年前擔任某客運司機時，對當時年僅16歲乾女兒性侵遭收押，交保後居然再度強吻擁抱，地院再依乘機猥褻判處1年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲被害人驚見拍攝的照片中，竟還有蔡男下體入鏡，大罵「覺得傻眼」、「覺得噁心」、「覺得害怕」。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名蔡姓男子以臉書邀約未滿18歲少女進行外拍，過程中露出下體猥褻，導致有8人受害；他甚至和其中一名少女小美（化名）相約性交易，之後再以她的裸照要脅，「至少再O一次，不然我一定上傳網路給大家分享」，霸王硬上弓得逞。法官依引誘使少年為有對價猥褻行為、強制性交等罪判蔡11年徒刑，而他威脅對方的對話也曝光。

判決指出，蔡男2015年夏季前某日，向少女說願提供運動服外拍工作機會，僅需穿著運動服拍照即可賺錢，之後在公園、停車場、捷運內走道和國小等地拍攝，趁對方轉身時，露出勃起的下體，偷偷和對方的臀部一起入鏡。而被害人因背對蔡，而渾然不知。

其中，蔡男還要一名少女幫忙口交，讓他拍攝照片，事後給8人200元至600元不等的酬勞。此外，蔡和小美相約性交易，還拍她的裸照，之後因被封鎖心有不甘，2018年3月竟傳她的裸照恐嚇，「至少再O一次，不然我一定上傳網路給大家分享」、「2小時晚上妳放學後，最後一次」、「這次後絕對不公開上傳…妳考慮」、「還要再O一次…再O一次，那何必封鎖我。」

▼小美被逼用裸照威脅發生關係。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixbay）

▲張姓男子前年在桃園市某飯店擔任廚師，藉故邀約女實習生回家，卻強押上床強制猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

而小美迫於威脅，只好某天晚間到國小廁所內，遭霸王硬上弓。小美證稱，和蔡應發生3次關係，一次在學校，第二次是約在類似賓館的地方，「而前兩次是約定好的，因為我想要賺錢，所以沒有涉及強迫。但第3次是被告用照片威脅，說要散布出去，我才答應的。」蔡則辯稱，有傳訊息給小美，但後續的性交行為是合意性交易。

全案曝光後，被害人驚見拍攝的照片中，竟還有蔡男下體入鏡，大罵「覺得傻眼」、「覺得噁心」、「覺得害怕」、「覺得他是噁男，覺得他的行為很噁心。」

橋頭地院法官表示，被告明知被害人都未滿18歲，身心發展未臻成熟，卻僅為滿足己身私慾，即以金錢誘惑或隱瞞而違反意願方式，對各被害人猥褻、性交，及拍攝猥褻、性交行為等照片，依強制性交、引誘使少年為有對價猥褻行為、違反本人意願方法使少年被拍攝猥褻行為電子訊號等罪，判11年徒刑。全案可上訴。

▼全案共有8名少女受害。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixbay）

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

被告傳裸照要脅小美的對話：

被告 ：至少在（再）O一次
被告 ：不然我一定上傳網路給大家分享
被告 ：這樣ok嘛！條件如何
小美 ：....
小美 ：為什麼要這樣？
小美 ：我很忙都在讀書
小美 ：已經過了前2週我每天都在考試
被告 ：2小時晚上妳放學後
被告 ：最後一次
小美 ：沒辦法
小美 ：我回家都在讀書
被告 ：這次後絕對不公開上傳
小美 ：不要這樣威脅我好嗎
被告 ：妳考慮
小美 ：我要畢業考了
被告 ：（內容遭遮掩無法辨識）
小美 ：夠了吧
小美 ：就這樣
被告 ：不夠
小美 ：你也承諾你不po出來
小美 ：我也要忙了
被告 ：還要在（再）O一次
小美 ：你有很多妹子
小美 ：之後了
被告 ：在（再）O一次
被告 ：那何必封鎖我
小美 ：我要專心我的課業
小美 ：我覺得我被威脅
小美 ：我覺得夠了
小美 ：我也要忙
小美 ：我也不能給你什麼
被告 ：一開始我也不削（屑）威脅妳
被告 ：是妳讓我不爽
被告 ：我提醒妳
被告 ：要之後O也行
小美 ：不爽什麼
小美 ：我跟你講過了
被告 ：別失聯
小美 ：好那就這樣
小美 ：之後再講了
被告 ：如果我密妳沒回，妳就出名了
小美 ：...
小美 ：你何必呢
被告 ：妳讓我不爽
小美 ：不爽什麼
小美 ：我有爽約？
小美 ：我有公布你？
小美 ：說好不拍照的你不是也拍了
被告 ：聊天內容
被告 ：去跟我本尊聊
被告 ：沒爽約，公布的屁
被告 ：妳去跟我本尊聊
被告 ：還有
被告 ：去跟我本尊聊
小美 ：怎樣？
被告 ：去跟我本尊聊
被告 ：等你回

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