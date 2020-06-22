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原住民宰殺穿山甲！檢為保育動物發聲　列「3大理由」1108字上訴…仍判無罪

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▲▼穿山甲夜晚跑到馬路邊挖洞覓食險被撞　健檢野放回陽明山。（圖／新北市動保處提供）

▲原住民宰殺穿山甲無罪，檢方洋洋灑灑地列三大理由提上訴，仍遭駁回。（示意圖／與本案無關／新北市動保處提供）

記者陳羿妏／高雄報導

屏東一名排灣族彭姓原住民於2017年9月3日上午在大漢山道設置鋼索陷阱，宰殺穿山甲後，再將穿山甲的鱗片、肉體分割，被依違反野生動物保育法起訴。先前屏東地院判彭無罪定讞後，檢方為保育動物，氣憤列出三大理由、1108字觀點，要求法官改判有罪。不過，高雄高分院仍維持原判。

判決指出，2017年9月3日上午彭男前往大漢山道採野菜，並且設置捕獵陷阱，捕獲穿山甲後，再拿出番刀將穿山甲鱗片割下，肉體甚至一分為二，與友人共享，孰料，返家途中遭巡邏員警查獲，整起事件才曝光。

彭男辯稱，抓穿山甲是為了自己食用，鱗片則是當作裝飾；彭的辯護律師則說，案發地點為屏東縣春日鄉，這邊屬原住民族地區，彭男僅供家人食用，並將鱗片作為傳統服飾裝飾才宰殺穿山甲，屬自用非營利行為，另外在原住民族地區獵捕野生動物，是原住民族基本法第19條所容許的行為，應排除野生動物保育法的適用。

對此，檢方不服無罪結果，列出三大理由：

第一，首應考慮到的是生命的不可逆性，野生動物一旦被過度的捕殺，將可能導致族群減少甚至滅絕之可能。

第二，生物棲地的縮減以及發展的困難更勝於原住民傳統文化消逝的速度，動物不是人，牠們不會也無法向人類大聲怒吼，爭取自己的權利，牠們無法上街抗議，牠們也無法表達族群的困境，牠們唯一能做的，就是用自己冰冷的屍體來表達無聲的抗議，但原住民傳統文化，還有人願意發聲，願意傳承，還有其他的方式得以繼續傳誦於後世，但動物死了就是死了，不會活過來，族群滅絕後也不可能復原，而在現代這樣過度開發的環境中，野生動物族群是否能再生回到過去的榮景也很難說，所以在兩個價值的取捨上，應多保護野生動物，況且法律並非不給予原住民獵捕的空間，只要依法申請就可以獵捕，而此規定也是原住民族群早已瞭解的規定，但你沒有依法，就會發生更嚴重的價值衝突，在此情形下，傳統文化與動物生存權兩相抗衡時，更該受到保護的應該是更稀有的動物而非傳統文化。

第三，若認為依基本法第19條，開放原住民得以自用目的而無限度的獵捕野生動物，無非是開啟原住民獵捕的大門，要證明非自用的難度相當高，不論是真的自用或不肖民眾為販賣而獵捕野生動物後不慎為警逮捕，但一切只需在審判中抗辯自用，即有很大的可能獲得無罪判決，此種解釋方法形同給予原住民特權，不論是依照傳統習俗的打獵或是不肖民眾的違法打獵，均不會受到法律的制裁，這樣的結果並無益於原住民傳統文化之保留及傳承。

不過，法官提到，野生動物保育法中「台灣原住民族基於其傳統文化、祭儀，而有獵捕、宰殺或利用野生動物之必要者」，包括原住民在原住民族地區基於非營利，僅供本人、親屬或依傳統文化使用，獵捕、宰殺或利用野生動物等行為是容許的範圍，因此與原住民打獵時是否得向政府申請一事無關，最終以檢方上訴無理由，維持無罪定讞。


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