下雨秒淹水！67歲身障翁「獨居破洞屋」伴垃圾入睡...看到新家他笑了

▲屋內堆積許多雜物跟垃圾。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

記者林妤柔／綜合報導

「外面下大雨，厝內也跟著下小雨！」每次下雨，屋內就宛如置身水濂洞般，雨不停落下，嘉義梅山的獨居身障者阿三透露了內心的無可奈何。天主教中華聖母基金會協助連結房屋重建與水電工程團隊，將老舊破損不堪的古厝原地打掉重建，更媒合了民眾愛心捐贈的家具、家電，讓阿三終於有個完善又安全的棲身之所。

端午節前夕，天主教中華聖母基金會執行長黎世宏及社工等工作人員為了幫阿三歡喜入厝，用心準備入厝必備的八仙彩、春飾、彩炮，還有一大串香噴噴粽子、彭湃的入厝水果禮籃，阿三親自把「福」字的春聯貼在新厝窗戶上，更主動點燃彩炮，伴隨著鞭炮劈哩啪啦的響聲、吃著現煮的湯圓，祝福阿三未來的新生活一切能圓滿。

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▲古厝出現屋頂塌陷、窗戶毀損的狀況。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

人去樓空、物是人非，斑駁的古宅內仍殘存著些許精緻的壁飾及窗雕，依稀能感受到昔日大戶人家的繁華風光，過多年的風吹雨打、日曬雨淋，古厝已出現屋頂塌陷、窗戶毀損的狀況，佈滿泥沙、落葉的地板上堆了許多雜物，青苔、藤蔓也附著於房屋梁柱上蔓延生長，67歲的阿三不得已只能窩在古厝旁的小房間裡，雖然阿三有智能障礙中度，但平時自理能力佳，也懂得搭乘交通工具外出或步行下山，每每社工至家中訪視，阿三總一一細數著自己過往的豐功偉業，但社工看著已殘破不堪的古厝，實在讓人擔憂他的居住安全問題，讓基金會決定協助阿三房屋重建。

社工取得原屋主同意後，協助連結房屋重建與水電工程團隊，邀請阿三一起清理自己屋內的雜物，經過營建團隊的初步評估、藍圖設計、建材選擇、實際動工拆掉老屋、原地重建，為阿三搭建一個有廁所、浴室，能遮風避雨的地方，共花費近40萬元。

▲基金會幫忙搭建一個有廁所、浴室，能遮風避雨的地方。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

基金會更在臉書向大眾募捐二手家具、家電，一點一點擺設出「家」的樣子，最終在阿三新家完工的這天，基金會執行長、社工等工作人員帶著給阿三的水果提籃、冷熱飲水機，和入厝儀式必備的八仙彩、鞭炮、春飾、湯圓，慶祝阿三即將入住新房，阿三主動一起協助掛八仙彩、貼春聯，開心的向大家介紹他房子內的空間，眼神充滿擋不住的喜悅，笑得眼睛都瞇在一起，笑著直說：「安捏甲賀！挖終於有個欽像『厝』的地方，兜謝你們」。

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