呼應「國際禁毒日」　習近平：打好禁毒人民戰爭

▲習近平表示要打好禁毒人民戰爭。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

6月26日為「國際禁毒日」，為管控毒品問題，中共中央23日於北京召開全國禁毒工作先進集體和先進個人表彰會議，中共總書記習近平強調，當前境內和境外毒品問題、傳統和新型毒品危害、網上和網下毒品犯罪相互交織，對群眾和社會帶來嚴重危害，國家必須徹底把禁毒工作深入進行下去。

習近平表示，毒品問題對群眾生命安全和身體健康、對社會穩定帶來嚴重危害，各級黨委和政府要堅持以人民為中心的發展思想，以對國家、對民族、對人民、對歷史高度負責的態度，堅持厲行禁毒方針，打好禁毒人民戰爭，完善毒品治理體系，深化禁毒國際合作，推動禁毒工作不斷取得新成效。

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華網）

關於習近平上述指示，係在會上由大陸國務委員、國家禁毒委員會主任趙克志進行傳達。會上並有2015年以來，大陸在禁毒工作各方面上有突出貢獻的100個先進集體、100名先進個人受到表彰。

據大陸《人民公安報》22日公布數據顯示，近5年來，大陸全國共破獲毒品犯罪案件63萬起，繳獲毒品超過400公噸。其中，打擊販毒團夥3萬多個，抓獲犯罪嫌疑人78萬名。

在戒毒工作上，截至2019年年底，大陸戒斷三年未發現復吸人員超過253萬名，是2015年的2.2倍；現有吸毒人數與2015年相比減少8.43%，連續2年呈現下降趨勢；五年來，大陸累計剷除非法種植罌粟超過1000萬株、大麻逾340萬株，連續多年禁絕大規模非法種植毒品原植物。

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