　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／金山隨機砸車！情侶吵架...竟徒手擊破奧迪後擋風玻璃　車主嚇壞了　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 金山隨機砸車連連！百萬名車後擋風車玻璃遭砸 車主：偏鄉治安紅燈，嚇壞了！（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山2起隨機砸車！百萬名車後擋風車玻璃遭砸。（圖／（左圖）記者郭世賢攝，（右圖）翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）。

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區接連發生2起隨機砸車事件！一名男子把奧迪Q5休旅車停放在中山路住家門口，21日晚上一對男女疑似發生口角，男子徒手朝後擋風大片玻璃敲打砸破，車主第一時間報警處理。另外，18日凌晨一輛白色轎車停放在住家前空地，後擋風玻璃也是遭不明人士砸破一個大洞。車主無奈表示，金山是純樸鄉下，怎麼會發生這種事，真的嚇壞了。

21日晚上9時許一對男女疑雙方發生口角，女子行走在金山中山路上，後頭男子左手持手機講電話，走到黑色休旅車時，右手則徒手當場砸破後擋風玻璃。鄰居22日上午8時許跑到車主家告知此事，車主向附近鄰居調閱監視器畫面，並報警處理。車主無奈表示，金山是純樸鄉下地方，怎麼會發生這種事？

▲ 金山隨機砸車連連！百萬名車後擋風車玻璃遭砸 車主：偏鄉治安紅燈，嚇壞了！（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 21日晚上金山百萬名車停放家前，後擋風車玻璃遭砸。（圖／記者郭世賢攝）

車主說，「22日早上對面鄰居他跑到我家跟我說，你的車子被砸了！」當下他一臉疑惑說，怎麼可能！隨即他跑到車子後面一看，哇！怎麼會破一個大洞。車主說，他買這台休旅車近240萬，後擋風玻璃原廠估價修復要近5萬元。「金山是純樸鄉下！怎麼會發生這種事，嚇都嚇死了！」

金山地區不只發生一起砸車事件！18日凌晨3時許，一輛白色轎車停放在住家前空地，後擋風玻璃也是遭人砸破一個大洞，事後被民眾發現貼文在「北海岸全民聯盟公社」，引發金山當地居民議論紛紛表示恐慌，由於偏鄉地區監視系統不足，造成治安死角，希望警方能盡快找到砸車民眾。

當地民眾「北海岸全民聯盟公社」貼文表示，金山區五湖里六鄰月眉凌晨一輛民車後車窗疑似被某男給砸破，因某男屢次因案進出監所，目前已出獄，近日精神情緒不穩定，再加上當地未設置監視器，故先前其家人報案時，警方到場時，現場未有任何危安狀況，所以未做立即之處置，以致發生砸鄰居車窗之事件，希望有關單位能夠在當地設置監視系統以及警方能夠加強巡查注意轄區問題分子，以避免造成當地治安的危害跟民眾的惶恐。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活

▲ 金山隨機砸車連連！百萬名車後擋風車玻璃遭砸 車主：偏鄉治安紅燈，嚇壞了！（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 對男女疑雙方發生口角，女子行走在金山中山路上，後頭男子左手持手機講電話。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山隨機砸車連連！百萬名車後擋風車玻璃遭砸 車主：偏鄉治安紅燈，嚇壞了！（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 後頭男子左手持手機講電話，走到黑色休旅車時，右手則徒手當場砸破後擋風玻璃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山隨機砸車連連！百萬名車後擋風車玻璃遭砸 車主：偏鄉治安紅燈，嚇壞了！（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 18日凌晨一輛白色轎車停放在住家前空地，後擋風玻璃也是遭人砸破一個大洞。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）

▲ 金山隨機砸車連連！百萬名車後擋風車玻璃遭砸 車主：偏鄉治安紅燈，嚇壞了！（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）

ET快訊
獨／館長出庭不認罪　健身工廠老闆爆氣回應了
網購、賣場都買不到口罩！內行激推「這地點」疊滿滿：價格也很佛
快訊／北市府准了遠雄建照申請　大巨蛋最快6月底復工
桃園大溪老街傳槍響！　男「全身多處中彈」倒臥血泊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／金山隨機砸車！情侶吵架...竟徒手擊破奧迪後擋風玻璃　車主嚇壞了　

北市重大車禍半年釀6死　警統計「最關鍵原因」曝光

少婦心急求助「孩子高燒41度」　科技執法拍下林口暖警闖燈瞬間

狠子要千萬不成當街砸殺老父　一審「行為能力降低」逃死

房仲男今早傳訊「要聽媽媽的話」…中午爬上20米電塔！女兒曝：前幾天很正常

38歲誘姦惡狼80萬交保獲釋　11歲受害女童母：期待政府還不如自己搬家

桃園大溪老街傳槍響！男「全身多處中彈」倒臥血泊　槍手1hr後投案

獨／館長不認罪　健工老闆爆氣轟避重就輕：有種承認！

監視器畫面曝！賣機車被賴帳相約談判引殺機　欠錢的「水果刀插背」送醫

男載熱褲妹紅燈越線停　她不敢看警察+寵物犬狂吠…車內搜出長短槍

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

獨／金山隨機砸車！情侶吵架...竟徒手擊破奧迪後擋風玻璃　車主嚇壞了　

北市重大車禍半年釀6死　警統計「最關鍵原因」曝光

少婦心急求助「孩子高燒41度」　科技執法拍下林口暖警闖燈瞬間

狠子要千萬不成當街砸殺老父　一審「行為能力降低」逃死

房仲男今早傳訊「要聽媽媽的話」…中午爬上20米電塔！女兒曝：前幾天很正常

38歲誘姦惡狼80萬交保獲釋　11歲受害女童母：期待政府還不如自己搬家

桃園大溪老街傳槍響！男「全身多處中彈」倒臥血泊　槍手1hr後投案

獨／館長不認罪　健工老闆爆氣轟避重就輕：有種承認！

監視器畫面曝！賣機車被賴帳相約談判引殺機　欠錢的「水果刀插背」送醫

男載熱褲妹紅燈越線停　她不敢看警察+寵物犬狂吠…車內搜出長短槍

近八成經理人認為股市被高估！長線看好科技及醫療兩大產業

「有河書店」最快7月北投重啟！未來靠山不靠河　為書店光景守到最後一刻

Apple嗆王惟立「看看自己長成這樣」　丫頭尷尬：她喝醉很可怕

竹市終身教育機構7月1日重啟　社區大學、樂齡學習開課

北京確診下降但「疫情仍嚴峻」　3人確診「2工地封閉管理」

古早粽、鹼粽、客家粽藏身竹市市場　私藏名單曝光

新安東京海上產險總經理由林榮泰接任　「21年產險精算資歷」帶領優勢地位

南投縣政府新、卸任警察局長交接　縣長林明溱主持並監誓

善耕365／童聲應援接力各方響應　防疫新生活啟動志工力

高雄市長補選登記第三天仍無人　藍綠可能在最後一天強碰頭

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

獨／香港夫妻露營車內亡！業者親戚嘆：他失眠一晚

搶救畫面曝光　台中9歲女童遭親媽狂砍多刀

檢察官同情產後憂鬱　她卻自爆駭人真相

香港夫妻露營車內亡　業者剛復業崩潰：考慮關門

台中媽疑拿刀砍女兒　9歲童多處割傷

怕孩子成外遇證據　美人妻狠心下毒手

撞擊瞬間曝！孕婦駕車撞機車　母女1死1重傷

高雄翁遭撞飛斷腿！肇事男是世界冠軍

人妻交纏羽球教練6年　DNA一驗老公綠炸

香港夫妻台東輕生「不用救我們」　官員看完遺書：心酸

更多熱門

相關新聞

金山卡拉OK流血衝突　男拿持西瓜刀狂砍

金山卡拉OK流血衝突　男拿持西瓜刀狂砍

新北市金山區有一間卡拉OK，22日清晨發生鄰桌友人酒後起口角，兩位男子遭對方持西瓜刀砍傷，其中一人背部中刀傷長約20公分，緊急送往基隆長庚醫院搶救，院方進行縫合手術，所幸男子無生命危險，整起事故原因正由警方調查中。

即／陽金公路重機過彎自摔　騎士送醫不治

即／陽金公路重機過彎自摔　騎士送醫不治

檢察官同情產後憂鬱　她卻自爆駭人真相

檢察官同情產後憂鬱　她卻自爆駭人真相

全國大南瓜比賽　農友種出686斤

全國大南瓜比賽　農友種出686斤

淡蘭古道、新北女力獲傑出公關獎

淡蘭古道、新北女力獲傑出公關獎

關鍵字：

新北金山砸車後擋風玻璃

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

印度急買33架戰機！專家：買錯了

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

謝和弦曝和Keanna「交往到離婚始末」

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

雞排妹「無碼高清辣照」開放下載！

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面