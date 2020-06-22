獨／金山隨機砸車！情侶吵架...竟徒手擊破奧迪後擋風玻璃　車主嚇壞了　

▲ 金山2起隨機砸車！百萬名車後擋風車玻璃遭砸。（圖／（左圖）記者郭世賢攝，（右圖）翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）。

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區接連發生2起隨機砸車事件！一名男子把奧迪Q5休旅車停放在中山路住家門口，21日晚上一對男女疑似發生口角，男子徒手朝後擋風大片玻璃敲打砸破，車主第一時間報警處理。另外，18日凌晨一輛白色轎車停放在住家前空地，後擋風玻璃也是遭不明人士砸破一個大洞。車主無奈表示，金山是純樸鄉下，怎麼會發生這種事，真的嚇壞了。

21日晚上9時許一對男女疑雙方發生口角，女子行走在金山中山路上，後頭男子左手持手機講電話，走到黑色休旅車時，右手則徒手當場砸破後擋風玻璃。鄰居22日上午8時許跑到車主家告知此事，車主向附近鄰居調閱監視器畫面，並報警處理。車主無奈表示，金山是純樸鄉下地方，怎麼會發生這種事？

▲ 21日晚上金山百萬名車停放家前，後擋風車玻璃遭砸。（圖／記者郭世賢攝）

車主說，「22日早上對面鄰居他跑到我家跟我說，你的車子被砸了！」當下他一臉疑惑說，怎麼可能！隨即他跑到車子後面一看，哇！怎麼會破一個大洞。車主說，他買這台休旅車近240萬，後擋風玻璃原廠估價修復要近5萬元。「金山是純樸鄉下！怎麼會發生這種事，嚇都嚇死了！」

金山地區不只發生一起砸車事件！18日凌晨3時許，一輛白色轎車停放在住家前空地，後擋風玻璃也是遭人砸破一個大洞，事後被民眾發現貼文在「北海岸全民聯盟公社」，引發金山當地居民議論紛紛表示恐慌，由於偏鄉地區監視系統不足，造成治安死角，希望警方能盡快找到砸車民眾。

當地民眾「北海岸全民聯盟公社」貼文表示，金山區五湖里六鄰月眉凌晨一輛民車後車窗疑似被某男給砸破，因某男屢次因案進出監所，目前已出獄，近日精神情緒不穩定，再加上當地未設置監視器，故先前其家人報案時，警方到場時，現場未有任何危安狀況，所以未做立即之處置，以致發生砸鄰居車窗之事件，希望有關單位能夠在當地設置監視系統以及警方能夠加強巡查注意轄區問題分子，以避免造成當地治安的危害跟民眾的惶恐。

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▲ 對男女疑雙方發生口角，女子行走在金山中山路上，後頭男子左手持手機講電話。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 後頭男子左手持手機講電話，走到黑色休旅車時，右手則徒手當場砸破後擋風玻璃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 18日凌晨一輛白色轎車停放在住家前空地，後擋風玻璃也是遭人砸破一個大洞。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）