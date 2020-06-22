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暴力騎士持磚塊猛K！義交血流滿臉　網怒「殺人未遂」：告死他

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▲林姓義交對未遵守指揮的吳姓騎士拍照。（圖／中壢警分局提供）

▲林男對未遵守指揮的吳姓騎士拍照。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢永福路近日進行路平專案，一名吳姓男騎士騎車經過時，不滿被林姓工地指揮員（義交）的阻擋，兩人爆發口角，當林男拿出手機錄影蒐證，吳竟然雙手拿起磚頭，直接對林男頭部狂砸7、8次，造成血流滿面，警方據報趕抵後吳男已離開，吳男則在當晚主動到案說明，全案依傷害罪嫌移請桃園地檢署偵辦；攻擊過程被民眾拍下上傳臉書，網友們譴責暴力：「告死他了，殺人未遂」。

▲▼吳男持磚塊一輪猛砸達7、8次。（圖／中壢警分局提供，下同）

▲▼吳男持磚塊對林男一輪猛砸達7、8次。（圖／民眾提供，下同）

▲▼吳男持磚塊一輪猛砸達7、8次。（圖／中壢警分局提供，下同）

該起持磚塊攻擊事件，發生於21日下午16時29分許，警方接獲報案永福路前有民眾打架，到場後了解為47歲吳男與58歲義交林男2人因指揮路權發生口角爭執，原本吳男欲騎車離去，疑似對林男持手機蒐證埘表達強烈不滿，吳男當下脫下安全帽，雙手撿起路邊磚朝著林男追打，並將林男壓制在地上，喊「你再拍照」並持磚塊朝頭部猛砸7、8次喊你再拍照後才在路人勸阻止下收手，絲毫無還手之力的林男則血流滿面。

▲▼吳男持磚塊一輪猛砸達7、8次。（圖／中壢警分局提供，下同）

攻擊林男的吳男在員警趕抵時已離開現場，警方隨即派遣警力並擴大調閱監視器追查吳男去向，後吳男於當晚19時主動到案說明，全案依傷害罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

但目擊民眾將案發過程ＰＯ上臉書「爆廢公社」立即引起網友的憤慨「告死他了，殺人未遂」、「旁邊的人都在幹什麼」、「全部的人看著他走傻眼」。

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