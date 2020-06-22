退民進黨接監察院長　國民黨酸：說個笑話「陳菊超然獨立」

▲國民黨諷刺陳菊接任監察院長。（圖／國民黨臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

總統府22日下午公布監察院人事名單，前總統府秘書長陳菊接任院長兼國家人全委員會主委，陳菊也拋出要退出政黨，保持公正超越黨派。不過，國民黨則表示，這是史上最荒謬的人事案，根本就只是掩耳盜鈴、自欺欺人罷了，甚至還諷刺「說個笑話，陳菊超然獨立」。

國民黨表示，憲法增修條文明訂監察委員必須超出黨派以外，獨立行使職權，而陳菊不但有將近14年的民進黨黨齡，更曾代表民進黨多次參選，「請問像陳菊這樣黨性堅強的人，怎麼可能讓外界相信，她會公正客觀的行使監委職權？」

國民黨指出，之前李進勇擔任中選會主委，就算註銷了民進黨黨籍，但是在李進勇上任後，不但大推公投大選脫勾，侵害人民公投權益，還發表剁頭說，以中選會立場力挺罷韓團體。而陳菊公開表示要退黨，根本就只是掩耳盜鈴、自欺欺人罷了，陳菊自身被調查了58案、被糾正30案，請問陳菊就任後，還會不會查下去？

國民黨痛批，陳菊擔任監察院長，就是請鬼拿藥單，不但完全無法彰顯監察院的糾舉監察功能，反而可以動員國家機器全面鬥爭在野黨，這個史上最荒謬的人事案，國民黨一定會反對到底！

▲陳菊出任監察院院長。（圖／翻攝陳菊臉書）



其他人也看了這些...

►陳菊任監察院長：即刻起退出民進黨、退出所有政黨活動

►27監委完整名單看這裡！ 總統府感謝黃健庭、陳伸賢婉拒提名

►否認推薦副院長人選 蘇嘉全：要能跨越黨派、化解社會對立

更多熱門新聞...

►陳建仁說明推薦陳伸賢原委 彈劾案不裁決、具工程專業

►呂秀蓮痛心：監察院提名被當和諧的地方 不要汙辱民主

►監察院恐成「輔選院」 王鴻薇指：黃健庭不能替陳菊背書



►振興一下我們的美麗