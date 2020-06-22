　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7月交通新制來了！不分平假日國旅補助1000元　大車駕駛年齡放寬至68歲

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲安心國旅補助7/1起上路，自由行不分平假日每房補助1000元。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

注意了！7月1日起，共有6大交通新制上路，包含安心旅遊國旅補助計畫、有條件放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡至68歲，以及中華郵政調降保單借款利率2碼等。《ETtoday新聞雲》也整理出相關新制內容，民眾可得要看仔細。

7月6大交通新制

請繼續往下閱讀...

1.安心旅遊國旅補助計畫

因為國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部推出安心旅遊方案，自7月1日起至10月31日，不分平假日皆能適用，期能擴大國民旅遊市場規模。

補助內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、「台灣觀巴優惠」及「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」。

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲交通部有條件放寬大車駕駛年齡上限至68歲。（圖／記者陳家豪攝）

2.有條件放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡至68歲

因應大型車職業駕駛面臨人才短缺問題，交通部有條件放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡至68歲。

適用對象包括貨運三業（汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業）、遊覽車客運業（限駕駛交通車）、市區及一般公路客運業、國道客運業（限駕駛相鄰縣市）。

放寬後原則限制該等駕駛人僅於上午6時至下午6時行駛，並例外開放交通車或港區作業得由業者個別向公路監理機關申請其他行駛時段。

3.開放各車種越區辦理公路監理業務

目前僅自用小型車可越區辦理監理作業，7月1日起修正擴大包含營業車（包括直轄市轄管之計程車及市區公車）及自用大型車輛等所有車種均可越區辦理請領牌照、檢驗及異動登記等作業，簡化行政作業程序，提升為民服務品質。

▲▼中華郵政數位郵局啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政調降保單借款利率2碼。（圖／記者賴文萱攝）

4.中華郵政調降保單借款利率2碼（0.5%）

為配合政府紓困政策，保單借款利率全面調降2碼（包含保單借款新貸戶及舊貸戶），期協助民眾度過新冠肺炎疫情衝擊。

5.中華郵政發售「郵政簡易人壽樂活168保險」新商品

為滿足保戶多元投保需求，自109年7月1日起發售郵政簡易人壽樂活168保險。

6.中華郵政發售「郵政簡易人壽郵幸福保險」新商品

為滿足保戶多元投保需求，自109年7月1日起發售郵政簡易人壽郵幸福保險。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／威力彩9.2億開獎！連槓37期今年最高　中了每天睡到自
開票完崩潰！她嗆小燈泡媽「牠還有2個可砍」…台北女下場曝
驚悚影片曝！義交遭磚頭爆砸「噴血倒地」...白衣男一旁冷笑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午連假花東旅遊夯　高公局曝國5「這些時段」塞爆

白人警臨檢導致黑人女自殺！加國暢銷作家揭開「看錯人」慘痛代價

7月交通新制來了！不分平假日國旅補助1000元　大車駕駛年齡放寬至68歲

18年來罕見藝文報復性消費！兩廳院節目開賣即售鑿　公布下半年21檔95場演出

酷航7/5起復飛台北-新加坡！每周1班往返　免費改票期限再延長

農委會拿下北農董監事改選7席歷年最高　首派青農「採1年1任」

環保署祭10億綠點推「全民綠生活」　署長張子敬盼國人綠一點

崑山科大辦學卓越再添喜訊　科技大學評鑑全項目獲得通過

環保署靠「理念」苦推綠生活遭疑沒誘因　署長張子敬：不希望永遠用錢補助

平時很聰明一愛就變笨！越虐心愛越深的星座TOP5

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

端午連假花東旅遊夯　高公局曝國5「這些時段」塞爆

白人警臨檢導致黑人女自殺！加國暢銷作家揭開「看錯人」慘痛代價

7月交通新制來了！不分平假日國旅補助1000元　大車駕駛年齡放寬至68歲

18年來罕見藝文報復性消費！兩廳院節目開賣即售鑿　公布下半年21檔95場演出

酷航7/5起復飛台北-新加坡！每周1班往返　免費改票期限再延長

農委會拿下北農董監事改選7席歷年最高　首派青農「採1年1任」

環保署祭10億綠點推「全民綠生活」　署長張子敬盼國人綠一點

崑山科大辦學卓越再添喜訊　科技大學評鑑全項目獲得通過

環保署靠「理念」苦推綠生活遭疑沒誘因　署長張子敬：不希望永遠用錢補助

平時很聰明一愛就變笨！越虐心愛越深的星座TOP5

快訊／威力彩9.2億開獎！連槓37期今年最高　中了每天自然醒

解放黑奴「六月節」派對午夜槍擊！　北卡州夏洛特至少2死10多傷

毛茸企鵝寶寶學步「滑一跤」　萌樣融化網友：會走的奇異果～

公股銀振興三倍券「防跳車」　彰銀、兆豐銀台灣Pay加碼早鳥優惠300元

苗栗好望角火燒山！黑煙火勢逼近「過港隧道古蹟」　警消急出動搶救

高雄市長補選「11人領表」！傳藍綠24日強碰頭

釣魚台改名「無效」　國台辦：中國有無可爭辯的主權

張清芳丟失380萬定情戒！　前夫宋學仁15億身家「曾任鴻海董事」傳奇曝光

台船人事成本高昂須改革　三位獨董聯名力挺董總改革

企聯女壘／卡爾森三度來台助威黃蜂　教練談三大優點

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

網購、賣場都買不到口罩！內行激推1地點

澳門男入境居檢　錯過父最後一面

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

今6縣市「亮橙黃燈」！周二起變天　端午連假天氣出爐

連假快買刮刮樂！端午財運「2生肖」＝小福星

上帝的視角觀看日環食！

軍中最地獄配菜「答案不是三色豆」

短期商務客入台　縮短居檢上路了

手機開相機！台中哥「完美日偏食get」

台灣蘋果日報宣布裁員140人！　營運虧損忍痛資遣

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

吃霸王餐被抓！小混混人生改變了

台鐵變電箱跳電！太魯閣號卡半路旅客熱翻

更多熱門

相關新聞

「台灣好行」端午電子票證半價　墾丁快線176元

「台灣好行」端午電子票證半價　墾丁快線176元

交通部公路總局為鼓勵民眾連假期間多加利用大眾運輸，6月24日起至6月28日止，使用電子票證（悠遊卡、一卡通等）搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠（限全票乘客）。其中優惠幅度最大的為墾丁快線，使用電子票證乘車，原價為352元，優惠後只要176元，歡迎民眾出遊多加利用。詳細優惠措施可上「交通部公路總局」或「屏東客運」等網站查詢。

交通部借救命錢「融資貸款破730億」

交通部借救命錢「融資貸款破730億」

端午連假「報復性出遊」國道恐塞爆

端午連假「報復性出遊」國道恐塞爆

「分離式箭頭」將入法最快10月上路

「分離式箭頭」將入法最快10月上路

20年老案「台東都蘭灣黃金海」挨批僵屍復活

20年老案「台東都蘭灣黃金海」挨批僵屍復活

關鍵字：

交通新制安心國旅補助國旅補助交通部

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

印度急買33架戰機！專家：買錯了

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

謝和弦曝和Keanna「交往到離婚始末」

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

快訊／張清芳宣布離婚！　「無法克服雙方差異」

陳立農短髮造型挨轟…粉絲怒「剪短+油頭作死」

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面