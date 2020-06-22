7月交通新制來了！不分平假日國旅補助1000元　大車駕駛年齡放寬至68歲

▲安心國旅補助7/1起上路，自由行不分平假日每房補助1000元。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

注意了！7月1日起，共有6大交通新制上路，包含安心旅遊國旅補助計畫、有條件放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡至68歲，以及中華郵政調降保單借款利率2碼等。《ETtoday新聞雲》也整理出相關新制內容，民眾可得要看仔細。

7月6大交通新制

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1.安心旅遊國旅補助計畫

因為國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部推出安心旅遊方案，自7月1日起至10月31日，不分平假日皆能適用，期能擴大國民旅遊市場規模。

補助內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、「台灣觀巴優惠」及「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」。

▲交通部有條件放寬大車駕駛年齡上限至68歲。（圖／記者陳家豪攝）

2.有條件放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡至68歲

因應大型車職業駕駛面臨人才短缺問題，交通部有條件放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡至68歲。

適用對象包括貨運三業（汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業）、遊覽車客運業（限駕駛交通車）、市區及一般公路客運業、國道客運業（限駕駛相鄰縣市）。

放寬後原則限制該等駕駛人僅於上午6時至下午6時行駛，並例外開放交通車或港區作業得由業者個別向公路監理機關申請其他行駛時段。

3.開放各車種越區辦理公路監理業務

目前僅自用小型車可越區辦理監理作業，7月1日起修正擴大包含營業車（包括直轄市轄管之計程車及市區公車）及自用大型車輛等所有車種均可越區辦理請領牌照、檢驗及異動登記等作業，簡化行政作業程序，提升為民服務品質。

▲中華郵政調降保單借款利率2碼。（圖／記者賴文萱攝）

4.中華郵政調降保單借款利率2碼（0.5%）

為配合政府紓困政策，保單借款利率全面調降2碼（包含保單借款新貸戶及舊貸戶），期協助民眾度過新冠肺炎疫情衝擊。

5.中華郵政發售「郵政簡易人壽樂活168保險」新商品

為滿足保戶多元投保需求，自109年7月1日起發售郵政簡易人壽樂活168保險。

6.中華郵政發售「郵政簡易人壽郵幸福保險」新商品

為滿足保戶多元投保需求，自109年7月1日起發售郵政簡易人壽郵幸福保險。

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