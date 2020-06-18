交通部借救命錢「融資貸款破730億」　支持近千家業者度難關

▲交通部協助民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業共11家業者，通過融資貸款需求498.2億元。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

今年受疫情影響交通及觀光產業受創嚴重，交通部2月起陸續推出紓困1.0及2.0方案，並透過專案紓困貸款讓業者能儘速取得維持營運所需資金，全力支持業者度過疫情難關。截至6月17日已協助航空、海運及觀光等業者990家，融資貸款約新台幣733.8億元。

航空融資貸款部分，交通部民航局提供航空產業專案融通貸款保證，協助民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業共11家業者通過融資貸款需求共計新台幣498.2億元，前述業者可視需要動撥。

請繼續往下閱讀...





▲受疫情影響，桃園機場搭機人潮創新低。（資料照／記者沈繼昌攝）

海運融資貸款部分，交通部航港局提供航運業融資信用保證，協助我國籍船舶運送業、貨櫃集散站經營業及船舶貨物裝卸承攬業，已有3家船舶運送業，融資貸款金額總計約165億元。

觀光融資貸款部分，交通部觀光局提供觀光產業融資信用保證，協助341家旅行業、6家觀光遊樂業、490家旅館業及139家辦妥商業登記或稅籍登記之民宿，總計976件申請貸款案件，融資貸款金額總計約70.6億元。

交通部強調，新冠肺炎對台灣交通及觀光產業造成巨大衝擊，在第一時間即超前部署提出多項紓困措施，並提供相關融資貸款，讓業者能儘速取得維持營運所需資金，業者如有融資貸款需求尚未申請者亦請儘速提出申請，交通部相關機關會給予最大協助。

此外，為刺激國民旅遊，配合疫情逐步解封，交通部觀光局自7月1日起推出「安心旅遊國旅補助方案」，在國際間疫情尚未完全和緩下，鼓勵國人將原先規劃的國外旅行改為深度國內旅遊，同時促進旅遊所需之「食、宿、遊、購、行」整體關聯產業的紓困、復甦及振興。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢