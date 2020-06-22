50年前美國把釣魚台交給日本　謝長廷翻出歷史：當年只有2紙聲明

▲駐日代表謝長廷。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

日本針對釣魚台列嶼的改名案，國民黨主席江啟臣22日則邀請總統蔡英文出海捍衛主權。對此，駐日代表謝長廷稍早透過臉書，翻出50年前，美國宣布把釣魚台與琉球交予日本管領時，國民政府的作為，發現只有表達「驚愕」跟「遺憾」，並重申主權的二紙聲明。

日本石垣市議會22日通過將釣魚台列嶼改名案，從「石垣市登野城」改名為「石垣市登野城尖閣」。對此，江啟臣和國民黨團稍早共同召開記者會時表示，將邀請總蔡英文出海捍衛釣魚台主權。

對此，謝長廷透過臉書指出，1971年6月，美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領。並於一年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權，「這是歷史的一頁，但有沒有人可以告訴我，當時中華民國政府做了什麼抗議？」

謝長廷說，他遍查歷史紀錄，二年來政府只有表示驚愕和遺憾，並重申主權在我的二紙聲明而已。他認為，當時政府跟美國、日本都有正式邦交，而兩岸三地保釣運動風起雲湧可資後盾，當時政府可以召見美、日駐台大使傳達抗議，也可以召回大使表達抗議，為什麼都沒有，也查不到當時有什麼正式交涉。

謝長廷指出，事隔50年後的今天，沖繩石垣市議會通過「登野城尖閣」登記改名，雖然他們說這個是地方反制中國的自治行為，八重山台日親善團體也聲明反對，但政府還是表達抗議，而台灣內部少數人卻批評代表處太軟弱，誇言當年多神勇，「很多事情是禁不起歷史資料的考驗的，只是現代人都太忙沒有時間查證。」

▼謝長廷發現50年前，美國將釣魚台交予日本時，國民政府只表達驚愕跟遺憾。（圖／謝長廷臉書）



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