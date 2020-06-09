釣魚台遭石垣市提案改名　謝長廷重申主權：別因地方事務影響台日友好





▲隸屬於我國的釣魚台，9日被日本沖繩縣石垣市長提案改名。（圖／CFP）

政治中心／綜合報導

日本沖繩縣石垣市長中山義隆9日正式在6月定期市議會中提案，將該市宣稱包含在旗下行政區域的釣魚台列嶼行政地區名稱從「登野城」改為「登野城尖閣」。面對日本擬自行更改隸屬我國之釣魚台名稱一事，駐日代表謝長廷表示，已經表達嚴正關切，這是長期需要透過外交途徑解決的懸案，「我們也希望不要因為地方事務影響台日的友好。」

根據《共同社》報導，聲稱擁有釣魚台主權的石垣市，因石垣島上也有一處名為「登野城」的地區，先前就有市民在辦理行政業務時搞錯，為了加快行政效率並減少業務失誤，石垣市決定提案，將原行政區域地址為「登野城」的釣魚台更名為「登野城尖閣」。

另一方面，對於石垣市提案更名一事，我國外交部嚴正重申釣魚台列嶼是我國固有領土、擁有主權，毋庸置疑，不會因為任何國家將該列嶼改名而有任何改變。

▲謝長廷提釣魚台被日方改名一事。（圖／翻攝自謝長廷臉書粉專）

謝長廷也於9日晚間在臉書上表示，雖然中山義隆表達「只是為了怕混淆」，並沒有其他意圖，但「我們一向主張台灣對釣魚台擁有主權，所以從上星期開始就向日方持續表達嚴正關切跟態度。」儘管這是屬於地方政府市議會的動作，「我們也希望不要因為地方事務影響台日的友好。」

謝長廷指出，台灣、中國、日本都主張有釣魚台主權，每當台灣就這件事向日本表達抗議或關注時，日方也都表達主權屬於日本，所以主權的主張都是各說各話，「但為了保護漁民權益，我們歴年不斷跟日方在漁業協議架構下，協商各種作業方式，並爭取訂定執法線及範圍，但有部分確定，有部分未决，這是長期需要透過外交途徑解決的懸案。」

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