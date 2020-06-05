台東離島女性佳音　乳房X光攝影車前進蘭嶼、綠島免費服務

▲台東乳房X光攝影巡迴車前進蘭嶼鄉及綠島鄉，協助婦女們完成篩檢。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為了照護離島地區婦女健康，台東縣運用離島建設基金經費促成乳房X光攝影巡迴車6月2日起前進蘭嶼鄉及綠島鄉，深入離島各村落協助婦女們就近完成篩檢，同時也邀請到女性醫師及護理師在現場配合做子宮頸抹片篩檢。



台東縣衛生局表示，從今年1月1日起，台東縣創全國之先，將免費乳房X光攝影篩檢提前至40歲，費用全額由縣府負擔；另45至未滿70歲女性以及40至未滿45歲且其二等親以內血親曾患有乳癌之女性，則由預防保健提供免費乳房X光攝影篩檢，均為每2年1次，藉由乳房X光攝影巡迴車前進蘭嶼鄉提供離島女性朋友早期篩檢及早發現乳房異常徵象。

▲現場也有子宮頸抹片篩檢。



衛生局保健科指出，本次篩檢活動6月2-9日前進蘭嶼鄉、6月11-19日則到綠島鄉，離島地區預計完成400位婦女乳房攝影檢查，婦女們不用再為了篩檢而特地到台東市，可減少離島地區民眾交通往返時間及費用，就近篩檢還可賺到健康。

衛生局呼籲，大家作伙來邀請從未做過之親友作篩檢，女性是家庭重要支柱，維繫幸福家庭請與您的家人共同養成定期健康檢查的習慣。

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