威力彩頭獎9.2億元今晚開獎　第1區24號最熱！12年來已開出240次

▲還在等什麼？威力彩今晚開獎，頭獎獎金上看9.2億元，中頭獎就可以享受人生啦！（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

威力彩連槓37期，今（22）日晚上再度開獎，本期頭獎獎金累積上看9.2億元，是今年累積頭獎獎金最高，彩券行老闆說，如果中獎後就可以立即辭職、退休，享受人生，所以也引來不少婆婆媽媽、菜籃族都來試試手氣。

在高額獎金以及端午節加碼之下，這期威力彩買氣旺旺，彩券行老闆說，在端午加碼活動展開之後，就有帶動彩迷的買氣，除了大樂透百萬組之外，威力彩的頭獎獎金持續累積，許多菜籃族不免都來試試手氣，所以買氣增加兩成到三成。

請繼續往下閱讀...

在高額的獎金誘惑之下，彩券行老闆透露，許多民眾都願意花800元包牌第二區的所有號碼，並且搭配第一區電腦選號或快選，提高中獎機率，這是「CP值最高的包牌方式」也不怕與頭獎擦肩而過。但也有不少彩迷認為，近期第二區已經開過4或5號，因此也會跳過，但不論如何都是高CP值得包牌方式。

▲高額頭獎帶動之下，彩券行人氣旺旺。（圖／記者李毓康攝、示意圖）

根據台彩的統計，從2008年開始到今日的熱門球號，第一區24號最熱，已經開出240次；其次是4號，開出226次；第三高者則是3號，開出223次。冷門球號為9號，開出次數167次、2號179次次低，以及32號與21號，都是開出186次。

第二區的熱門號則是2，至今已經開出176次；最冷門者則是08與01號，都僅開出154次，除了內心的「幸運號碼」外，冷熱門號碼也可作為彩迷選號時的參考。