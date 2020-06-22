怨冰箱1顆都沒有！老媽神復仇「48顆巨芒果」塞爆家中各角落　網看呆笑了

▲檯子上、洗衣機上都有滿滿的芒果。（圖／翻攝自dcard）

網搜小組／周亭瑋報導

在炎炎夏日，大口咬下芒果酸甜的果肉，是非常幸福的事！一名女網友日前嘴饞想吃芒果，但冰箱裡一顆都不剩，於是向母親撒嬌抱怨；怎料，隔天家中各個角落出現成堆的超大芒果，瞬間讓她哭笑不得，而眾人們則讚嘆不已。

女網友在dcard還原母女倆的對話，當時她打開冰箱，直呼「一顆芒果都沒有了欸！」而老媽則笑說還有蘋果，問她想不想吃；但她一口回絕了，表示現在只想吃芒果，「沒想到...我就此鑄下大錯。」

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隔天早上她起床後，赫然目睹「夏威夷祭典」現場，不僅果盤裡放了19顆巨大芒果，廚房、冰箱好幾層，甚至洗衣機上都有它的蹤跡，一共加起來有48顆之多。

▲冰箱也塞好塞滿。（圖／翻攝自dcard）

原po接著說，「沒錯，我媽買了48顆巨芒果，但你以為這樣就結束了嗎？不...右邊還有數10顆愛文，我已經放棄數了，那袋超深我根本拔不出來！」

到了下午母親又突然說想吃西瓜，一席話嚇得她連忙制止，直呼「媽~真的就是，先不要。」po文掀起熱烈回響，也戳笑不少網友，大家紛紛回應，「媽媽：阿不是要吃芒果，讓妳吃爆」、「太可愛了」、「怎麼是買金煌，明明愛文比較好吃耶」、「我家也這樣，還有鳳梨跟西瓜」、「太羨慕了吧」、「快笑死了，哈哈哈哈傻孩子，千萬不要亂跟父母說你想吃什麼」、「妳媽是做水果批發的嗎」、「484要開水果店」。