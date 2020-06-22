太搶手！好市多再賣中衛彩色口罩「不到1小時完售」

▲好市多線上再度開賣中衛口罩。（圖／翻攝好市多官網）

記者蕭筠／台北報導

全台口罩於6月1日正式解禁，各大通路、超商、電商陸續提供販售服務，其中，以「中衛醫療口罩」最受到歡迎，只要一上架就秒殺。繼3日開賣中衛醫療彩色盒裝口罩後，美式賣場好市多於今日中午1點左右悄悄在線上網站開放購買，同樣每卡限購1組， 顏色隨機出貨，不過短短不到1小時就銷售一空。

屈臣氏網路商店於今（22）日上午開賣5色中衛盒裝醫療口罩，網站更因湧入過多人潮，直接造成商店系統當機，民眾搶瘋，稍早約1點左右好市多也在線上網站開放購買中衛醫療彩色口罩50片，一盒售價265元，每卡限購1組，顏色則採隨機出貨無法指定，不過不到1小時就顯示庫存不足，已經完售。

對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫表示，今日開賣這一波中衛口罩約1小時就已經售完，至於下一波何時開賣仍須看進貨時間，至於網站上顯示日期區間是指，若有會員使用會員卡在該時間內購買過1組，須等至該區間結束才能進行下一次購買，並不是口罩提供販售時間。

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