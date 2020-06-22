　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

太搶手！好市多再賣中衛彩色口罩「不到1小時完售」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼好市多線上再度開賣中衛口罩。（圖／翻攝好市多官網）

▲好市多線上再度開賣中衛口罩。（圖／翻攝好市多官網）

記者蕭筠／台北報導

全台口罩於6月1日正式解禁，各大通路、超商、電商陸續提供販售服務，其中，以「中衛醫療口罩」最受到歡迎，只要一上架就秒殺。繼3日開賣中衛醫療彩色盒裝口罩後，美式賣場好市多於今日中午1點左右悄悄在線上網站開放購買，同樣每卡限購1組， 顏色隨機出貨，不過短短不到1小時就銷售一空。

屈臣氏網路商店於今（22）日上午開賣5色中衛盒裝醫療口罩，網站更因湧入過多人潮，直接造成商店系統當機，民眾搶瘋，稍早約1點左右好市多也在線上網站開放購買中衛醫療彩色口罩50片，一盒售價265元，每卡限購1組，顏色則採隨機出貨無法指定，不過不到1小時就顯示庫存不足，已經完售。

對此，好市多行銷企劃部副總經理王友玫表示，今日開賣這一波中衛口罩約1小時就已經售完，至於下一波何時開賣仍須看進貨時間，至於網站上顯示日期區間是指，若有會員使用會員卡在該時間內購買過1組，須等至該區間結束才能進行下一次購買，並不是口罩提供販售時間。

《去喔！Farm特色農業旅遊人氣票選》投票去＞https://events.ettoday.net/poll/vote/84/138

【你可能也想看】

►高雄朋友注意！日式Buffet「旭集」宣布揮軍南下　開幕時間、地點曝光
 ►就只有冰塊！全家開賣10元「清涼冰塊杯」　網一看全傻眼：確定不是改圖？
►全台限量30萬支！GODIVA邪惡「黑巧克力流心雪糕」回歸　還有伯爵茶新款必吃

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／台鐵跳電！太魯閣號卡半路…高溫32°C「車廂變烤箱」
桃園封路…騎士暴走「拿磚狂砸義交頭部8下」！他滿臉血跌坐路邊
謝和弦回歸…網驚喊：請勿吃蝙蝠！　深夜15秒吃播16萬人次搶
影片曝！台中9歲女童「遭親媽狂砍」　外公一把抱起急送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

太搶手！好市多再賣中衛彩色口罩「不到1小時完售」

豆漿控看過來！「自然零豆乳優格」全新登場　口感清爽不甜膩

端午戰南北有解？網購數據揭肉粽大勢　6成南部粽被北部人買走

屈臣氏網店大當機！中衛5色口罩開賣不久進不去　仍搶修中

最新「藥妝店口罩懶人包」！屈臣氏網店今開賣中衛「櫻花粉」等5色

影／好市多「黑鑽卡」來了！隱藏功能曝光…網試算驚：掏出來就贏了

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

太搶手！好市多再賣中衛彩色口罩「不到1小時完售」

豆漿控看過來！「自然零豆乳優格」全新登場　口感清爽不甜膩

端午戰南北有解？網購數據揭肉粽大勢　6成南部粽被北部人買走

屈臣氏網店大當機！中衛5色口罩開賣不久進不去　仍搶修中

最新「藥妝店口罩懶人包」！屈臣氏網店今開賣中衛「櫻花粉」等5色

影／好市多「黑鑽卡」來了！隱藏功能曝光…網試算驚：掏出來就贏了

快訊／台鐵變電箱跳電！太魯閣號卡半路…高溫32°C「車廂成烤箱」旅客熱翻

被蟲叮佈滿紅點「美腿慘狀曝」！　陳乃榮脫口3句話…賴琳恩無言：意義不明

少子化衝擊！高苑科大積極推廣國際教育　累積獲得685面發明展獎牌

新租金補貼8月上路！民團抗議「應差額補貼」　營建署出面給承諾！

CODECHAOS推限量Summer of Golf　展現高球場上夏日風

快訊／桃園「海洋風飯店」7/1開放訂房！3,999起再送3,000元禮券

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

姚道中／基層製造業被掏空　在台灣沒兩千萬沒資格做品牌

暴力騎士持磚塊猛K！義交血流滿臉　網怒「殺人未遂」：告死他

逆向停車買手搖飲料！無視騎士按喇叭相勸　賓士男囂張持球桿「作勢打人」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

消費熱門新聞

屈臣氏網店今開賣中衛5色口罩

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

屈臣氏中衛口罩再添櫻花粉等3新色

中衛口罩開賣不久屈臣氏網店大當機

網購數據揭6成南部粽被北部人買走

中衛+4大MIT醫療口罩　今下午再開賣

家樂福6/21第3波口罩開賣　百樣商品買一送一

才穿3天裂開　網怒：比五月花還薄

Switch動森機凌晨1點線上開搶！

台彩加碼7億　想發財趁端午

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

「7-11卡通大聯萌」特賣

機能茶飲跨界！酷炫號召「多人運動」連爸媽也揪下海

網購今起開賣5大MIT品牌口罩

更多熱門

相關新聞

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

美式賣場好市多（Costco）來台23年，最新一期月刊曝光全新會員卡「黑鑽卡」，號稱開創目前量販業界前所未有的作法：「使用黑鑽卡消費可獲2%回饋」，7月起將推出，申請資格也分為金星與商業兩種，年費均為3000元。消息引發熱議，不少網友試算，約要年消費15萬元才能打平會費回本。。

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

范瑋琪戴中衛口罩　被抓包戴反了

范瑋琪戴中衛口罩　被抓包戴反了

美式賣場夯品補貨到！限時優惠買到捨不得出來

美式賣場夯品補貨到！限時優惠買到捨不得出來

好市多神器「24小時冰塊還在」　網曝2缺點

好市多神器「24小時冰塊還在」　網曝2缺點

關鍵字：

好市多中衛口罩

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

印度急買33架戰機！專家：買錯了

獨／香港夫妻露營車內亡！業者親戚嘆：他失眠一晚

爸和阿信差6歲「為何完全不同」本尊親回

雞排妹「無碼高清辣照」開放下載！

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面