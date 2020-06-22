華為MateBook D14、D15筆電登場　7/14正式在台上市

▲華為MateBook D14、D15筆電登場。（圖／訊崴技術提供）

記者邱倢芯／台北報導

繼先前華為在台推出穿戴式產品後，今（22）日推出新一代HUAWEI MataBook D系列筆電新品—HUAWEI MataBook D14、HUAWEI MataBook D15；兩款產品是以全金屬質感設計打造輕薄全面屏，分別以4.8mm、5.3mm極窄三邊框，帶給消費者178°寬廣視角。

HUAWEI MateBook D14、HUAWEI MateBook D15推出深空灰一款顏色，HUAWEI MateBook D14建議售價23,990元，HUAWEI MateBook D15建議售價21,990元，7月14日在台上市。

HUAWEI MateBook D15採用15.6吋的廣闊全螢幕，高達87%的螢幕佔比，三邊窄邊框僅5.3mm，讓你沉浸在絢爛多彩的大螢幕世界裡，螢幕採用16：9的寬螢幕比例，欣賞高解析度電影時能顯示更多畫面。霧面防眩光處理，能有效減少反光，配合178°可視角度，更適用於多人觀看使用。

HUAWEI MateBook D15採用金屬機身設計，在整機性能與散熱的前提下，還能實現薄約16.9mm、輕約1.62kg重量的雙重挑戰。

HUAWEI MateBook D14薄約15.9mm，約1.38kg輕盈體型，全平開合，接近180°大開合角度，滿足更多使用場景；並支援背光鍵盤，低光源時也可高效工作。機身四溢金屬流光，內斂中顯鋒芒，優雅精緻，一見傾心。

最值得注意的是，兩款筆電都支援與華為手機觸碰傳輸圖片、文件的功能，也能隨時分享手機影片至筆電，還能自動識別圖片中的文字，聰明無人可比；手機內容複製後，輕觸筆電即可貼上，也可以從筆電複製內容，貼上至手機。剪貼雙螢幕共享，操作更便利。

據了解，兩款筆電將於7/1~7/13進行預購，消費者可於HUAWEI品牌店／燦坤門市／HUAWEI電商官方旗艦館進行預購；完成預購MateBook D14 / D15筆電，即可獲得多重預購好禮。