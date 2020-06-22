共機6月擾台7次　美國電偵機上午現蹤我西南空域

▲美國電偵機現蹤我西南空域。（圖／翻攝推特）

記者黃巈禾／綜合報導

共機頻繁進入台灣防空識別區，21日再闖西南空域，是6月以來第7度擾台。美國海軍一架EP-3E電偵機22日上午現蹤我西南空域，一度往台灣海峽飛來，但隨後左轉往海南島飛去。外界正觀察共機是否會再度出現。

根據推特「Callsign：CANUK78」發布資料，美軍一架呼號UAVGH000的全球鷹無人機20日下午徘徊在台灣北部海峽中線空域。美國海軍22日派出一架編號AE1D8A的EP-3E電偵機，上午飛越南海巴士海峽後，準備進入我西南空域。另一推特SCS Probing Initative指出，這架EP-3E電偵機進入我西南空域後，隨後左轉往海南島方向飛去，離開台灣海峽。

根據國防部公開紀錄，共軍截至今年目前為止，已14度出動軍機擾台，分別是1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等）、3月16日（空警500、殲11等）、4月10日（殲11、空警500、轟6等）、5月8日（運八型機）、6月9日（多架蘇愷30（Su-30）戰機）、6月12日（運八型機）、6月16日（殲10型戰機）、6月17日（運8、殲10型戰機）、6月18日（殲10、殲11型戰機）、6月19日（殲10型機）、6月21日（殲10型戰機）。