港版國安法6月底通過「機率百分百」　港區人大代表：審兩次就夠了





▲港版國安法在5月全國人大、政協兩會期間，經2,878贊成票表決通過。（圖／記者任以芳攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

中國人大常委會20日剛剛閉幕，下一次的會議將在28日至30日於北京召開，雖然公布議程上沒有「港版國安法」，但依照前例不代表不會審議。人大常委譚耀宗表示，委員長會議有權臨時決定是否在會議上審議表決，若人大常委對草案沒有其他的意見，可交由委員長會議決定提交表決。港區人大代表葉國謙則相信，「月底表決通過的機會是百分百」。

根據《香港01》報導，北京有消息指出，除非有重大關鍵性的工作未完成，否則人大常委會將於本（6）月底完成國安法審議工作，也表示著國安法可能來得及趕上「七一」、香港回歸23周年時生效。葉國謙也表示，該法案不一定要開足三次才可以表決，「能在月底通過的機率是百分百，審兩次就夠了。」

譚耀宗指出，若委員長會議認為合適，到時「國安法」可在會議上臨時加入議程，委員長會議可決定是否交由這次會議表決，「人大常委有百多人，可能有不同意見」。但葉國謙相信，法案何時可以通過需要看實際情況而定，國安法草案已在上月大陸召開全國人大、政協兩會期間，經2,878贊成票表決通過，也已經經過初審，「月底的表決通過的機會是百分百」。

港區人大消息人士指出，人大常委會一般會在月底時舉行，但上次的會議提早到月中18日舉行，目的是為了讓人大常委會於月底再舉行一次會議，特別審議「港版國安法」，因此國安法在28日的會議上通過的機會很大。