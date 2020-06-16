惡劣！台東兄弟檔霸王餐慣犯　「假裝抽菸」吃一千多元串燒落跑

▲ 兄弟檔吃完霸王餐，跑到附近體育場呼呼大睡被警逮個正著。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東警分局中興派出所員警於日前在網路巡邏，發現鐵花新聚落知名串燒店在臉書公開社團貼文，表示有2名男子吃霸王餐。在搜獲貼文後不到30分鐘內，便在台東體育場附近之陰暗角落發現有2名可疑男子倒臥地上呼呼大睡，因此帶返所內釐清案情，迅速破獲這起詐騙案件，另員警清查後發現該2名男子也曾以相同手法在其他高檔餐廳犯案，消費金額高達上千元，後以詐欺得利罪嫌函送地檢署偵辦。

▼ 受害店家PO上網請求網民協助。（圖／記者楊鈞典翻攝）

店家表示，在當日晚餐時段有1對兄弟到店裡消費，用餐完畢後店員告知要先買單，不料他們竟假藉抽煙趁隙溜走，留下1000餘元未付的費用，當店家遲遲等不到2人回來結帳，驚覺客人吃霸王餐時，他們早已不見蹤影，於是業者將店內監視器影像貼文在臉書社團，希望能透過網友力量盡快找到他們。也感謝員警在短短不到30分鐘隨即將該2名男子繩之以法，網友紛紛留言大讚「大快人心」、「效率真快，按你1000個讚」、「警察真的是很強，做事真是效率」。

台東警分局呼籲各大店家應提高警覺，如果發現這類騙吃騙喝吃霸王餐的案件，即使交易金額不高，也不要姑息這樣的行為，以免造成財物損失，若有發現可疑人物，請儘速撥打報案電話110或通知轄區派出所，警方將會派員前往受害店家訪查、偵辦，避免有其他店家受害。

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