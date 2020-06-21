台首支5G認證手機　Sony Xperia 1 II動手玩

▲Sony Xperia 1 II開箱。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

Sony Mobile最新旗艦機款Xperia 1 II在昨（20）日在電信通路上市了！《ETtoday新聞雲》記者這次也取得了這款手機進行開箱。值得注意的是，Sony Mobile日前公布，Xperia 1 II是台灣首支獲得NCC 5G認證的機款。

不免俗地，先來看看Xperia 1 II的盒裝內容物，除了Xperia 1 II本體外，盒內也隨附了Type-C充電頭與充電線，以及一副耳機。

▼Xperia 1 II盒裝內容物。（圖／記者林敬旻攝）



要注意的是，在手機走向「無耳機孔」的年代，Xperia 1 II上卻回歸了3.5mm耳機孔（前一代Xperia 1機款並沒有耳機孔），讓盒裝隨附的有線耳機，不需要再額外接Type-C to 3.5mm的轉接線，光是這一點就吸引了許多索粉的目光。

▼Xperia 1 II回歸了3.5mm耳機孔。（圖／記者林敬旻攝）



承襲Sony α精神 相機再進化

除了3.5mm耳機孔回歸外，這次的Xperia 1 II相機模組也是吸引索粉的一大重點；Xperia 1 II搭載了3+1鏡頭，並號稱承襲了α9相機的高速連拍技術，可攝下每秒達20張（20 fps）的高速連拍，且在高速連拍的同時再搭配每秒60次自動對焦及自動曝光追蹤技術。

去年Sony Mobile在推出Xperia 1時，當時就加入了專業錄影模式《Cinema Pro》；而這次的Xperia 1 II則是更進一步，加入了專業單眼相機模式《Photo Pro》。

跟《Cinema Pro》的概念一樣，《Photo Pro》也是獨立於一般拍照模式之外的App，索粉除了可直接在介面上點取App開啟外，也可以在開啟一般拍照模式後，再點選介面左下方的「模式」，點開之後的第一個選項，就是《Photo Pro》了。

最值得一提的是，《Photo Pro》的使用介面與Sony α9相機相似，Sony相機使用者不用重新適應拍照介面，即可快速上手。

另外，Xperia 1時Sony Mobile已經加入了人眼追蹤模式，而這次Xperia 1 II再進化，加入了動物眼追蹤功能，只要開啟眼部追蹤功能，無論是拍攝活潑好動的小朋友，或者是不受控制的毛小孩，都可快速對焦臉部進行拍攝。

▲▼無論是使用一般相機模式（上圖），或是專業的《Photo Pro》（下圖），皆可進行人眼與動物眼的眼部對焦拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）

另一方面，這次Sony Mobile也首次在自家手機相機上，加入了蔡司T鍍膜設計，這讓Xperia 1 II在拍攝一些強光場景時，可以有效地抑制耀光現象，即便是拿著手機朝著太陽光拍攝，強光部分的呈現上也能更柔和，且斑光大幅度地降低。

▼Sony Xperia 1 II的相機上加入了蔡司T鍍膜，可有效達到抗耀光性。（圖／記者林敬旻攝）

既然都提到了強光場景拍攝，那麼一定會有人好奇Xperia 1 II的「低光源拍攝」表現；還記得先前Sony Mobile在推出中階機款Xperia 10 II時，相當強調夜間模式嗎？

不過Xperia 1 II並沒有額外拉出「夜間模式」這個選項給索粉使用。其原因在於，官方認為，Xperia 1 II的相機在拍攝時就會直接連拍10張、軟體自動疊圖；再者，這次Xperia 1 II的感光元件加大，因此Sony Mobile認為，即便不用額外拉出這個低光源拍攝模式，也足以應付索粉在低光源場景的拍攝需求。

▼即便沒有內建「夜間模式」，Xperia 1 II在夜間的拍攝場景中表現依然不錯。（圖／記者邱倢芯攝）

整體來說，這次Sony Mobile推出的Xperia 1 II許多軟硬體配置讓許多索粉相當有感，不僅耳機款回歸讓使用者覺得有誠意，且相機模組的進化也讓索粉們相當有感，許多α相機的既有用戶都紛紛表示這樣的設計方式讓人願意買單。