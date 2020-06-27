5G大戰開打　中華電早鳥388元起、遠傳999元吃到飽

▲各電信業者已於3月起陸續推出早鳥方案。（圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合報導

台灣5G服務開台在即，遠傳電信本周率先宣布將於7月3日開台，而作為龍頭的中華電信預告於30日公布，外傳將於6月搶先登場。此前，各電信業者已於3月起陸續推出早鳥方案，不過目前台灣市面上的5G機款並不多，是否能吸引消費者仍有待觀察。

中華電信

台灣各大電信業者已於3月起陸續釋出5G早鳥方案，其中，中華電信針對開台前申辦5G旗艦手機購機方案的用戶推出「5G Pass體驗」方案。

凡申辦於今年開台前上市的5G手機，搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，即可於開台後享不加價、有感體驗5G超高網速及應用服務12個月。值得一提的是，「青春無敵學生方案」資費由388元起跳，月付588元即享上網吃到飽。

除此之外，中華電信亦提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399（含）以上購機方案，享有於開台當天不加價、免換約，優先自動升級為5G客戶的禮遇。

台灣大哥大

台灣大的「4G升5G早鳥案」門檻則為1399元。凡是新申辦、攜碼、續約1399元4G指定專案，享最高價值2500商品外，在5G開台後，可換約5G指定專案，再加碼送2500元的5G手機折價。

遠傳電信

針對開台前來遠傳申辦5G手機的早鳥用戶，推出「搶先體驗5G」方案，搭配指定資費，即享5G優先體驗12個月。方案月付999元起，若申辦1399以上方案，再享不加價，開台優先自動升級為5G客戶。

台灣之星

台灣之星預計同樣於今年下半年開始提供服務，其推出的5G體驗方案，月租599元起即可享「免費5G升級體驗」最長30個月，同時擁有升級、領機時間雙重選擇權，最高再享早鳥預約禮手機最高多折6000元。

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