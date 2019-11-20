仙氣阿嬤！「一陣狂風天空飄下一些鈔票」　台東美魔女老師要全數捐出

▲台東美魔女老師路上撿到錢，將全數捐出。（圖／翻攝鄭伊娟臉書，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「回家時一陣狂風，天空飄下一些鈔票。」一名在台東市卑南國小任教的鄭伊娟老師，去年12月在桃園騎車回家時，眼前突然飄下3張千元鈔票，嚇得她心想「不是我的錢也不要貪心」，於是送往住家附近的派出所。但1年過去卻遲遲沒有人認領，如今她被通知前往派出所領取，讓她決定全數捐出這些錢。

由於鄭伊娟去年在在桃園市的某國小當老師，12月5日傍晚回家途中，突然一陣狂風吹來，眼前飄下3張千元紙鈔，由於當下沒有人出面認領，於是她趕緊拿去八德派出所報案。但是至今過了1年，19日在教師晨會時，八德警局突然打給她要她去認領這些錢，最後她便在臉書上分享這段經歷，認為「我們對孩子的教育一定要誠實」。

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文章一出，底下的朋友們留言指出「老師拾金不昧」、「果然是我最驕傲的老師」、「真是人美心更美啦」、「以身作則的美女老師」、「這真的是『錢從天上掉下來』」。不過，鄭伊娟事後也決定要將這些錢全數捐給慈善機構團體，於是發文詢問大家「有沒有需要用錢的團體，來找我吧！因為錢要用在最需要的人的身上～」。

據悉，鄭伊娟老師在教育界有個「美魔女」的稱號，五年級生的她常在臉書分享美照，保養得宜的她看起來就像是2、30歲的美女。不僅如此，她已經有3個孫子，當上阿嬤了。她笑說，充足睡眠、保持好心情、多運動，就是保持年輕的不二法門。

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