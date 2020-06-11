確定了！蘇花改、南迴改6/20起4路段提速　「速限60→70km」

▲蘇花改。（資料照／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

今年清明連假，蘇花改南澳～和平、南迴改安朔～草埔兩路段試辦提高速限至70公里及設置最低速限50公里，試辦成效良好。公路總局也持續通盤檢討，今（11）日宣布，6月20日起調整部分路段速限70公里。

針對蘇花改及南迴改提速議題，公路總局通盤檢討兩路段可調整速限的範圍，經檢視兩路段的公路幾何線形、行車安全間距、照明系統與緊急應變等項目後，將於6月20日正式調整部分路段的行車速限。

▲蘇花改蘇澳～東澳調整速限後示意圖。（圖／公路總局提供）

蘇花改部分，主線路段行車速限原為60公里，速限將由60公里調整至70公里，並設置最低速限50公里的路段。包括「蘇澳～東澳段（104k+980～112k+960，計7.98公里）」、「南澳～和平段（125k+576～143k+802，計18.226公里）」、「和中～大清水段（149k+145～154k+854，計5.709公里）」。

▲蘇花改南澳～和平調整速限後示意圖。（圖／公路總局提供）

而蘇花改兩側端點行車速限考量與舊蘇花公路銜接，速限調整後介於50～60公里/小時，請用路人行經蘇花改路段時，依標誌標線行駛。

▲蘇花改和中～大清水調整速限後示意圖。（圖／公路總局提供）

另外，蘇花改唯一可通行機車的仁水隧道，考量該路段可通行各車種，因此全段仍維持50公里/小時的行車速限，以保障各用路人行車安全。

▲南迴改安朔～草埔調整速限後示意圖。（圖／公路總局提供）

至於南迴改部分，南迴改安朔~草埔路段（427k+300～437k+600）行車速限將由60公里調整至70公里，並設置最低速限50公里。草埔森永隧道南口～草埔橋路段（437k+600～438k+005）經檢討後，也由40公里/小時調整至50公里/小時。

公路總局提醒，各路段行車速限仍依當地道路線形而有所不同，用路人行駛不同路段時務必依當地標誌及標線行駛。

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