15歲少女機車雙載「跟著救護車闖紅燈」　下秒撞綠燈騎士噴飛慘摔

記者陳豐德／新北報導

新北市五股消防分隊一輛救護車，14日上午9時許執行急病救護案要往淡水馬偕醫院，在經過淡水民權路187巷口時，一名女騎士雙載尾隨著救護車闖紅燈，不料與綠燈直行的機車擦撞，造成雙載2名女子受傷；救護員目睹車禍過程長長的嘆了口氣「唉～」，隨後協助報案，不料警方到場後才發現，闖紅燈的女子才15歲沒有駕照，全案依法開單舉發。

▲少女雙載跟著救護車闖紅燈，與不禮讓的阿伯擦撞慘摔。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，當時15歲的鄭姓少女騎車搭載15歲的汪女，在經過淡水區民權路187巷口時跟著救護車闖紅燈，高速撞上巷內綠燈直行的王姓男騎士（58歲），2名少女隨即噴飛慘摔，造成四肢多有多處擦挫傷。

當時消防隊員目睹整起車禍經過，原本救護車已經鳴笛準備緩慢通過路口，但巷內的王姓騎士卻不打算禮讓，看到綠燈直行就催油門打算通過，左後方的雙載少女又跟著救護車闖紅燈，於是2台機車才撞在一塊，消防員透過無線電協助報案、通知119加派救護車，之後接著將急病患者送往馬偕醫院，以免耽誤急救。

警方到場後，經酒測雙方酒測值為0，針對鄭女違規、無照駕駛及闖紅燈依規定開單舉發。消防局第二大隊呼籲，用路人聽聞救護車警笛聲，應停下查看救護車方位，設法禮讓救護車優先通行，切勿尾隨救護車闖紅燈貪快，不僅助人，也才能避免自己也身陷受傷危險。

▼少女倒地後四肢多處擦挫傷，救護員隨即通報加派救護車到場。（圖／記者陳豐德翻攝）



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