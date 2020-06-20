民眾黨敲定8月2日召開黨員大會　5月底前入黨有參加資格

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨日前因為召開黨員大會一事鬧得沸沸揚揚，一度因黨員資格認定展緩。民眾黨20日公告，預定8月2日舉辦「民眾黨成立週年黨慶暨黨員大會」，只要在5月31日前入黨並通過審核，7月1日就能報名參加。

台灣民眾黨去年成立後，至今尚未召開過黨員大會。曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮，日前在臉書爆料，民眾黨計畫在6月10日召開黨員大會，但黨副秘書長陳建璋主張110名創黨黨員開黨員大會，並非所有黨員都可以參加，甚至連立委張其祿、高虹安、邱臣遠等人都法參與會議，也可能違反政黨法。

根據政黨法規定，政黨成立後，至少每2年要召開一次黨員大會。黨員大會得依章程規定由黨員選出黨代表，召開黨代表大會，行使黨員大會職權；黨員大會或黨員代表大會的決議，應有黨員或黨員代表1/2以上出席，出席人數1/2以上之同意。

民眾黨今天在臉書公告，指依據17日中央委員會會議決議，預計8月2日舉行週年黨慶及黨員大會。出席黨員認定資格以召開會議日期前2個月為認定基準日，即2020年5月31日前完成入黨申請並通過審核者，始取得參與大會資格。

民眾黨指出，黨員大會自7月1日起開放官網報名，若8月2日無法出席黨員大會， 需於7月1日至報名網站下載委託書，請委託人親自簽名後，以傳真、E-mail、郵寄回黨部。

民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨員目前約1.2萬人，因政黨法規定至少每2年要召開一次黨員大會，今年的黨員大會希望與創黨週年合辦；民眾黨的創黨日是8月6日，因此擇定在前一個週末舉辦黨員大會。

至於舉行地點部分，楊寶楨表示，黨員大會地點仍在洽詢，至於黨員報名的截止日，7月1日也會在官網詳細說明。