　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨敲定8月2日召開黨員大會　5月底前入黨有參加資格

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民眾黨團「向民眾報告！紓困監督 民眾黨最用心」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨日前因為召開黨員大會一事鬧得沸沸揚揚，一度因黨員資格認定展緩。民眾黨20日公告，預定8月2日舉辦「民眾黨成立週年黨慶暨黨員大會」，只要在5月31日前入黨並通過審核，7月1日就能報名參加。

台灣民眾黨去年成立後，至今尚未召開過黨員大會。曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮，日前在臉書爆料，民眾黨計畫在6月10日召開黨員大會，但黨副秘書長陳建璋主張110名創黨黨員開黨員大會，並非所有黨員都可以參加，甚至連立委張其祿、高虹安、邱臣遠等人都法參與會議，也可能違反政黨法。

根據政黨法規定，政黨成立後，至少每2年要召開一次黨員大會。黨員大會得依章程規定由黨員選出黨代表，召開黨代表大會，行使黨員大會職權；黨員大會或黨員代表大會的決議，應有黨員或黨員代表1/2以上出席，出席人數1/2以上之同意。

民眾黨今天在臉書公告，指依據17日中央委員會會議決議，預計8月2日舉行週年黨慶及黨員大會。出席黨員認定資格以召開會議日期前2個月為認定基準日，即2020年5月31日前完成入黨申請並通過審核者，始取得參與大會資格。

民眾黨指出，黨員大會自7月1日起開放官網報名，若8月2日無法出席黨員大會， 需於7月1日至報名網站下載委託書，請委託人親自簽名後，以傳真、E-mail、郵寄回黨部。

民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨員目前約1.2萬人，因政黨法規定至少每2年要召開一次黨員大會，今年的黨員大會希望與創黨週年合辦；民眾黨的創黨日是8月6日，因此擇定在前一個週末舉辦黨員大會。

至於舉行地點部分，楊寶楨表示，黨員大會地點仍在洽詢，至於黨員報名的截止日，7月1日也會在官網詳細說明。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
帥尪狂嫌長得醜！寡婦守喪3天秒交「招魂師公」報復
快訊／太魯閣黃金峽谷落石！3女慘遭砸傷　1人昏迷待救
探病覺得熱！超瞎家屬「拔呼吸器插頭」改開冷氣　男子當場喪命
金與正「兒時可愛照」曝光！關於她的5大事實　大學科系超違和
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時力查獲大量人頭黨員申請　黨主席徐永明回應了

幕後／蔡英文提名黃健庭炸鍋關鍵曝光　還原要角共商過程

「關注中印衝突」　蔡英文視察步訓部談區域和平...還雙手握槍視導戰鬥演練

民眾黨敲定8月2日召開黨員大會　5月底前入黨有參加資格

「政黨和家庭一樣會吵吵鬧鬧」　徐永明喊話：對民眾黨期待很高

快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨不開鍘：民進黨非真心借重人才

韓國瑜遭罷免！黃文財留任船公司董座　綠營秀出「麻吉大事記」怒喊：快換人

悠遊卡公司加碼3倍券10％回饋：要讓消費者更有感

徐永明：2022年台北市長將自推人選　不排斥與國民黨以外陣營合作

快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨取消停權處分

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

時力查獲大量人頭黨員申請　黨主席徐永明回應了

幕後／蔡英文提名黃健庭炸鍋關鍵曝光　還原要角共商過程

「關注中印衝突」　蔡英文視察步訓部談區域和平...還雙手握槍視導戰鬥演練

民眾黨敲定8月2日召開黨員大會　5月底前入黨有參加資格

「政黨和家庭一樣會吵吵鬧鬧」　徐永明喊話：對民眾黨期待很高

快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨不開鍘：民進黨非真心借重人才

韓國瑜遭罷免！黃文財留任船公司董座　綠營秀出「麻吉大事記」怒喊：快換人

悠遊卡公司加碼3倍券10％回饋：要讓消費者更有感

徐永明：2022年台北市長將自推人選　不排斥與國民黨以外陣營合作

快訊／黃健庭婉拒總統提名　國民黨取消停權處分

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

政治熱門新聞

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

北市振興加碼1000元！　柯文哲：嗶3000領3000

快訊／黃健庭：我正式婉謝總統的提名

黃健庭先斬後奏還討祝福　國民黨祭「最輕處分」卻要背罪名

「國民黨大韓黑」參選高市長補選

快訊／黃健庭拋「得不到祝福寧可退出」　國民黨火速回應了

副閣揆首日先懺悔！沈榮津自爆：陳其邁不睡覺...常半夜2點打電話給我

明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一覺不醒」

韓粉「一柱擎天姐」表態要補選市長

罷免黃捷「最新連署數字」曝　韓粉激盼光復鳳山

快訊／台贈援「譚德塞家鄉」10萬片口罩

「罷捷」連署宣布破2萬份！下一步曝光

誰能跟陳其邁一博？　杜紫宸點名「她」出戰：選票上看80萬

陳其邁人氣爆發！憂心大家不投票：再沒選上我實在…

更多熱門

相關新聞

監察院人事記者會喊卡　民眾黨籲：勿透過媒體測風向

監察院人事記者會喊卡　民眾黨籲：勿透過媒體測風向

總統府原本預計在19日下午本預計公布新一屆監察委員名單，但外傳的監察院副院長人選黃健庭爭議不斷，總統府緊急發出通知取消記者會。對此，民眾黨發言人楊寶楨呼籲，請執政黨不要透過媒體測風向，發現報派人選引發強烈爭議，再來取消監院人事提名記者會，對於人選名單應謹慎以對，而非淪為「政治分贓」引發全民公憤。

柯P：民眾黨不會投陳菊任監院長同意票

柯P：民眾黨不會投陳菊任監院長同意票

高雄補選陳其邁勢在必得？柯P：準備那麼久了

高雄補選陳其邁勢在必得？柯P：準備那麼久了

名嘴爆蔡壁如帶頭內鬥　柯P：放話文化要嚴禁

名嘴爆蔡壁如帶頭內鬥　柯P：放話文化要嚴禁

韓國瑜是國民黨逃不過的功課

韓國瑜是國民黨逃不過的功課

關鍵字：

民眾黨黨員大會

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

蔡桃貴不吃飯　二伯收笑臉下令罰站

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

威力彩再飆9.2億！「這2星座」財神爺上門旺翻

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

李千那0偽裝現身兒子畢典！

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

「43-28＝15」正確算法曝光　媽一看好心累

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面