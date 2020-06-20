竹南國中畢業生不耍廢　邊衝浪邊淨灘「摸蜊仔兼洗褲」



▲竹南國中教師帶著國三畢業生前往海邊衝浪淨灘。（圖／竹南國中王聲曜老師提供，下同）



記者陳凱力／苗栗報導



又到了六月畢業季，莘莘學子參加會考後，完成人生的另一階段，只是學生在未領到畢業證書前，只能待在教室看電影或玩桌遊，讓學子失去學習的動力。竹南國中教師為了讓學生對鄉土的認識及學習，上周帶著27名國三畢業生到竹南海灘假日之森衝浪，並與學生一起淨灘，總共清了6大袋的保特瓶、塑膠袋、魚網，直到學生看到夕陽落下，師生才依依不捨離開海灘，一夥人相約明年再來衝浪及淨灘。

國中會考結束，國三學生在畢業前總算放下緊張的情緒，但在這段期間在學校不是看影片就是玩桌遊，讓學生覺得有點廢。竹南國中教師王聲曜表示，在會考結束後，學生都鬆懈了，變得有點懶散，為了提振他們的士氣迎接人生下一個階段，他決定帶學生到距離學校幾百公尺的竹南海岸假日之森學習衝浪。

▲▼27名國三畢業生一起淨灘，總共清了6大袋的保特瓶、塑膠袋、魚網。





27名學生步行到假日之森，接受衝浪教練tony的指導，學習站在衝浪板上衝浪，雖摔到海面，全身濕答答，但每個都是哈哈大笑直呼「過癮」。而站在沙灘的學生，見到美麗的沙灘竟是處處有保特瓶、保麗龍、魚網，讓學生自動自發的撿拾這些廢棄物，結果短短幾個小時就撿了6大袋的海灘垃圾，最後全班學生合力抬回學校做分類資源回收。

王聲曜說，這次學生除了體驗海上衝浪外，也看到周遭的生活環境竟被垃圾污染，而且撿不完的垃圾，因此學生跟他約好未來還要回來這裡淨灘，盼海灘愈來愈乾淨，環境愈來愈美。

▲▼學生除了體驗海上衝浪外，也看到周遭的生活環境竟被垃圾污染，還相約明年再來淨灘。

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