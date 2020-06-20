　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦人闖紅燈過馬路被撞飛　網論肇責「行人帝王條款當免死金牌？」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名婦人在18日晚間帶著大紙箱要過斑馬線，卻無視號誌燈直接違規闖紅燈穿越馬路，沒想到剛閃過外車道的機車後就被內車道的汽車撞飛，婦人離地彈起在落地，又滾了幾圈才停止，由於婦人違規在前，汽車隨後撞上，誰是誰非也引起網友討論。

▲婦人闖紅燈過馬路被撞飛　網論肇責「行人帝王條款當免死金牌？」。（圖／網友授權使用）

▲婦人因闖紅燈被汽車撞飛，兩方肇責引起網友討論。（圖／網友Feng-Yih Li授權使用，下同）

有熱心網友將監視畫面上傳至臉書社團，並表示「撞到她的真的很衰～她三不五時還會逆向在快車道，後來她有坐起來被救護車載走了。」而網友也紛紛表示意見，「撞她的也北爛，剛起步就直接撞上去，當時是在眼睛在看那裡，也不是突然亂入的」、「雖然路人白爛，但撞到的司機在玩手機嗎？」、「雖然行人闖紅燈…開車的肯定也有肇責…不太可能起步不注意前方，紅燈剛轉綠燈就一直衝…」、「講是這樣講，但法律規定她走在人行道她就是最大，遇到這種的真的有夠倒霉」，行人帝王條款也意外引起討論。

▲婦人闖紅燈過馬路被撞飛　網論肇責「行人帝王條款當免死金牌？」。（圖／網友授權使用）

▲婦人完全無視號誌闖紅燈，閃過第一台機車，卻被第二台汽車撞飛。

仔細看影片，婦人拿著約半人高的大紙箱，先站在馬路旁停了幾秒，而此時橫向車輛仍是靜止狀態，接著，橫向車輛開始移動，而婦人卻在此時提起紙箱並穿越馬路，剛過外車道時被機車騎士閃過，接著她繼續往前走，經過內側車道時就被左側來的汽車撞飛，整個過程不過幾秒鐘的時間，婦人被撞飛約2人高度再落地，滾了幾圈才停止。

據原PO表示，婦人後來坐起來被救護車載走，只是她並非第一次違規穿越馬路。

過去，也有不少行人違規導致車禍被撞傷的案例，跟據《道路交通管理處罰條例》第44條規定「汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰」，也因這條行人的「帝王條款」而被民眾認為，行人擁有絕對路權，不過，「帝王條款」的原意指是保障行人，其生效仍有前提，必須行人正常穿越斑馬線，未有闖紅燈、無故停留、玩耍等舉止，如仍不幸被撞到，駕駛人須負全責；反之，行人未按規定而出車禍，則須負擔部分肇責。

珂潤潤浸保濕洗顏慕斯 

弱酸性呵護敏感肌
泡沫細緻減少拉扯肌膚

★★★好康來了！過期票券換東森幣★★★
把家中的過期的票券找出來→進入連結頁面並輸入會員帳號及密碼→出現票券驗證畫面後依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行→就驗證成功囉

►役期只有12天！清晨早點名沒動靜　陸軍21歲補充兵陳屍營區床上

►男保全組「鬼抓人」變態殺人　膠帶封嘴鐵鍬凌虐…活活打死獨子棄公墓

►「苗栗國」開賣10萬片2.5元口罩　未正式開賣已瘋搶！叫爸議員曝：已售1.5萬片

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
北京新冠病毒株與台灣相似！　莊人祥回應了
威力彩飆9.2億　「這2星座」超旺：一定要去買彩券
台南妹只穿內褲裸睡…遭侵犯「以為是男友」！醒來見陌生男爆哭
李千那0偽裝現身兒子畢典！難得PO合照「炫母子身高差」：可參
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦人闖紅燈過馬路被撞飛　網論肇責「行人帝王條款當免死金牌？」

快訊／桃園夫妻涉殺嬰「冰箱藏屍3天」！找小三沙灘棄屍　狠父遭收押

「超手速」女慣竊現身逢甲內衣店　櫃台5百元左手抓右手拿2秒完成

女移情別戀…男在臉書貼「她四處和人睡」　前女友怒提告

雲林醋夫見「前妻偕男友」返家　上前扭打持刀傷人縫十多針

影射中選會「換票」挨告侮辱公署　30人赴刑事局聲援「男網友」

「碰碰車街頭版」無差別追撞3車影曝　車頭燈都壞了！肇事駕駛照樣落跑　

「媽袖子上有1坨」母女報警調監視器　揪板南線潑精狼…結果卻是不起訴

幹細胞回春「1療程200萬」　前員工爆料醫美違法偷打…傳產老闆：感覺普通

桃園年輕夫妻涉殺嬰「藏冰箱3天」　小三幫忙埋屍沙灘淚崩：我就是喜歡他啊

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

拜起來！台南「4間月老廟」總整理 單戀、曖昧、穩交各種狀態都適合

婦人闖紅燈過馬路被撞飛　網論肇責「行人帝王條款當免死金牌？」

快訊／桃園夫妻涉殺嬰「冰箱藏屍3天」！找小三沙灘棄屍　狠父遭收押

「超手速」女慣竊現身逢甲內衣店　櫃台5百元左手抓右手拿2秒完成

女移情別戀…男在臉書貼「她四處和人睡」　前女友怒提告

雲林醋夫見「前妻偕男友」返家　上前扭打持刀傷人縫十多針

影射中選會「換票」挨告侮辱公署　30人赴刑事局聲援「男網友」

「碰碰車街頭版」無差別追撞3車影曝　車頭燈都壞了！肇事駕駛照樣落跑　

「媽袖子上有1坨」母女報警調監視器　揪板南線潑精狼…結果卻是不起訴

幹細胞回春「1療程200萬」　前員工爆料醫美違法偷打…傳產老闆：感覺普通

桃園年輕夫妻涉殺嬰「藏冰箱3天」　小三幫忙埋屍沙灘淚崩：我就是喜歡他啊

彎腰牽1歲女兒走樓梯…貝童彤「熱褲下渾圓亮點」被看光！　老公視角超邪惡

「7年前喇舌三上悠亞」害她被退團改拍AV！　NEWS手越祐也退社秒開推特

婦人闖紅燈過馬路被撞飛　網論肇責「行人帝王條款當免死金牌？」

大量寵物魚暴斃！飼主防疫噴酒精手直接伸進魚缸...導致中毒死亡

【搶進最新重劃區1】潛力超越副都心！新莊最新重劃區剛起跑　估「起漲有望」

【搶進最新重劃區3】重劃＋捷運就是威　專家曝這區5年將狂漲40%

【搶進最新重劃區2】買在初始點！緊鄰成熟商圈　小檜溪建案單價30萬起跳

【搶進最新重劃區4】捷運綠線通車效應　北屯機捷特區估將「蹲2跳4」

快訊／桃園夫妻涉殺嬰「冰箱藏屍3天」！找小三沙灘棄屍　狠父遭收押

崩潰！「乾癬性關節炎」不可逆　他從脖子腫痛到腳趾難下床

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

社會熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

即／祝釩剛認3度染麻　檢給予緩起訴

即／台大醉月湖驚見女屍！消防隊徹夜打撈

男暗夜持槍自戕　朝太陽穴扣板機爆頭

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

台南妹只穿內褲裸睡！遇襲以為是男友　清醒見陌生男爆哭

即／台中望高寮「機車朝人群衝撞」！6人受傷

小爸媽虐殺女嬰聲押　小三自爆埋屍三角關係

補充兵一覺不起　曾因呼吸太大聲被關懷

撞擊影像曝！匪小刀架脖劫未鎖門女駕駛釀2重傷

他把滷肉飯千金強拉上車「想告白」　悲慘下場令人搖頭

國道遭猛撞　 一家五口嚇壞狂叫

更多熱門

相關新聞

男騎士闖紅燈撞遊覽車　搶救2hr不治

男騎士闖紅燈撞遊覽車　搶救2hr不治

北市南京東路、舊宗路口，18日上午7時許發生一起車禍，機車騎士直闖紅燈撞上遊覽車車尾，造成機車當場全毀，騎士也沒有呼吸心跳緊急送醫搶救，但2個小時後仍宣告不治，無辜的遊覽車駕駛也被依過失致死罪送辦。

15歲少女機車雙載「跟著救護車闖紅燈」 下秒噴飛

15歲少女機車雙載「跟著救護車闖紅燈」 下秒噴飛

騎士闖紅燈還嗆：難怪大家討厭警察

騎士闖紅燈還嗆：難怪大家討厭警察

左轉騎人行道吃紅單　騎士一告逆轉

左轉騎人行道吃紅單　騎士一告逆轉

網酸「捷運喝水比闖紅燈嚴重」引爆共鳴

網酸「捷運喝水比闖紅燈嚴重」引爆共鳴

關鍵字：

新竹大小事行人帝王條款絕對路權闖紅燈

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

蔡桃貴不吃飯　二伯收笑臉下令罰站

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

威力彩再飆9.2億！「這2星座」財神爺上門旺翻

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

8500萬夢幻限量法拉利台北現蹤！驚見天王級人物坐車上

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面