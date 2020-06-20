婦人闖紅燈過馬路被撞飛　網論肇責「行人帝王條款當免死金牌？」

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名婦人在18日晚間帶著大紙箱要過斑馬線，卻無視號誌燈直接違規闖紅燈穿越馬路，沒想到剛閃過外車道的機車後就被內車道的汽車撞飛，婦人離地彈起在落地，又滾了幾圈才停止，由於婦人違規在前，汽車隨後撞上，誰是誰非也引起網友討論。

▲婦人因闖紅燈被汽車撞飛，兩方肇責引起網友討論。（圖／網友Feng-Yih Li授權使用，下同）

有熱心網友將監視畫面上傳至臉書社團，並表示「撞到她的真的很衰～她三不五時還會逆向在快車道，後來她有坐起來被救護車載走了。」而網友也紛紛表示意見，「撞她的也北爛，剛起步就直接撞上去，當時是在眼睛在看那裡，也不是突然亂入的」、「雖然路人白爛，但撞到的司機在玩手機嗎？」、「雖然行人闖紅燈…開車的肯定也有肇責…不太可能起步不注意前方，紅燈剛轉綠燈就一直衝…」、「講是這樣講，但法律規定她走在人行道她就是最大，遇到這種的真的有夠倒霉」，行人帝王條款也意外引起討論。

▲婦人完全無視號誌闖紅燈，閃過第一台機車，卻被第二台汽車撞飛。

仔細看影片，婦人拿著約半人高的大紙箱，先站在馬路旁停了幾秒，而此時橫向車輛仍是靜止狀態，接著，橫向車輛開始移動，而婦人卻在此時提起紙箱並穿越馬路，剛過外車道時被機車騎士閃過，接著她繼續往前走，經過內側車道時就被左側來的汽車撞飛，整個過程不過幾秒鐘的時間，婦人被撞飛約2人高度再落地，滾了幾圈才停止。

據原PO表示，婦人後來坐起來被救護車載走，只是她並非第一次違規穿越馬路。

過去，也有不少行人違規導致車禍被撞傷的案例，跟據《道路交通管理處罰條例》第44條規定「汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰」，也因這條行人的「帝王條款」而被民眾認為，行人擁有絕對路權，不過，「帝王條款」的原意指是保障行人，其生效仍有前提，必須行人正常穿越斑馬線，未有闖紅燈、無故停留、玩耍等舉止，如仍不幸被撞到，駕駛人須負全責；反之，行人未按規定而出車禍，則須負擔部分肇責。

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