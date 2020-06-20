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全國率先試辦　消防栓測試回歸自來水公司共同保障市民安全

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▲全國率先試辦，台南市消防栓測試工作，回歸自來水公司，共同保障市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國率先試辦，台南市消防栓測試工作，回歸自來水公司，共同保障市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局指出，一般民眾普遍認為消防栓是消防局設置的，是屬於地方政府財產，其實這個觀念是錯誤的，消防栓其實是屬於「自來水公司」的財產，台南市消防局與自來水公司六區處，共同試辦消防栓測試工作回歸自來水公司，並分3階段完成全台南市消防栓測試，保障市民安全。

▲全國率先試辦，台南市消防栓測試工作，回歸自來水公司，共同保障市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局指出，依據消防法第17條「直轄市、縣（市）政府，為消防需要，應會同自來水事業機構選定適當地點，設置消防栓，所需費用由直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所酌予補助：其保養、維護由自來水事業機構負責。」基此，台南市消防局2019年起主動邀請自來水公司研議探討，如何有效將消防栓測試工作回歸自來水公司，會議中雙方達成共識，分為3階段試辦（第1階段：安平消防分隊轄區597支，第2階段永華六區，第3階段全台南市），目前已於2020年5月4日試辦第1階段中，未來將視第1階段辦理情形檢討改進。

▲全國率先試辦，台南市消防栓測試工作，回歸自來水公司，共同保障市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南消防局與自來水公司彼此間消防栓列管的數據竟相差高達5000多支，台南消防局列管13219支；自來水公司列管18535支，落差原因依據自來水公司圖資中心表示，以往消防栓位置及數量都是手工繪製及計算，但常因消防栓被工程埋沒或遷移或移除，未能同步更新數量，致使內部資料數量大於消防局列管數。消防局每4個月均會落實查察將正確數據建置於119派遣系統，提供派遣單位指揮官參考消防栓位置的圖資。

▲全國率先試辦，台南市消防栓測試工作，回歸自來水公司，共同保障市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，長期以來「消防栓查察工作」就如同「捕蜂捉蛇」工作一樣，大家都既定印象本該是消防局員應該的工作，殊不知其實消防栓保養、維護由自來水事業機構負責。這是一項全國性的議題，台南市應該勇敢嘗試與時俱進，不該使於消防人員的業務工作就應該回歸給專業單位，讓消防人員有充分的時間訓練與精進，以保障市民的安全。　　

▲全國率先試辦，台南市消防栓測試工作，回歸自來水公司，共同保障市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防栓查察經常面臨的問題：需要2名人力執行、清除消防栓週遭障礙物、砂石、淤泥、雜草…等，往往會造成火災時人力不足的問題及執行勤務危險（尤其車輛尖峰時段），消防人員消防栓保養維護工作由專業單位來執行，一直以來是基層消防人員的心聲，全國長期以來累積的問題本當要設法解決，消防局會一直勇敢面對挑戰，還給消防人員一個優質專業的工作環境。

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