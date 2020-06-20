他健身第3天尿出「醬油」：一下愣住了！醫院檢查竟超標1200倍

▲沈男尿出醬油尿。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情期間不少人宅在家裡，不是吃就是睡，上海嘉定區的沈姓男子就是其中之一，如今好不容易等到全面復工，卻發現夏天來了！沈男因此決定通過運動，快速甩肉塑型，然而健身第三天他竟尿出「醬油」，「當時醫生也傻了我也傻了。」

據《看看新聞》報導，沈男疫情期間過起宅男生活，體態一下就發福了，為了減肥他進行強度的訓練，「這個強度訓練對正常人來說其實還可以，但是對我這種一直坐班的人來說，亞健康的人來說，就一下子有點接受不了。」

沈男第三天發現尿液顏色不對勁，「一開始的時候我真的是懷疑我看錯了，因為公司洗手間光線有點暗，後來我把燈打開，第二次還看了一下，確定是醬油色。」

▲尿液成醬油色 。（圖／看看新聞）

隨後，沈男立即來到瑞金醫院北院急診科就診，醫生確診為劇烈運動後導致的橫紋肌溶解症，腎衰竭後尿液呈醬油色，其中的肌酸激酶超正常值1200倍，肌紅素超正常值60倍。所幸經過一段時間的住院治療，沈男的身體基本恢復。

沈男想起此事依舊心有餘悸，「當時醫生也傻了我也傻了，醫生跟我說要做血透，我一下愣住了，我說醫生有沒有其他辦法，有沒有其他方式，先進行治療。醫生說那我們先進行水療，就是吊鹽水，每天都要輸十幾個小時，每天2.5升，醫生還要求我喝2升以上水，也就是說每天有5、6升的水進入我的體內，就硬性把這個新陳代謝加速，然後排出體外。」

醫生表示，近期像這樣長期不運動，突然運動後得橫紋肌溶解症的患者不止沈男一位，建議民眾健身鍛煉要循序漸進，且要補充好水分。