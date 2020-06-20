因醫材爭議「被拉下神壇」？　陳時中：從來就沒有在神壇上

▲衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來衛福部因為自付醫材差額訂定上限天花板議題飽受爭議，因為防疫有成獲得高人氣的衛福部長陳時中也遭指「被拉下神壇」。陳時中今（20）日出席台大醫院125周年院慶研討會前受訪表示，自己本來就沒有在神壇上。

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健保署9日宣布民眾自付差額特材核定費用上限政策，包含人工水晶體、心臟瓣膜共有8類，計352項涵蓋其中，從8月1日開始，院所收費不得超過上限，估計範圍內有接近9成醫材必須降價，這也引發醫界強烈反彈，甚至驚動蔡英文總統，健保署上週六緊急召開會議討論，陳時中會後宣布訂出三點共識，包含原訂8月1日實施的8類醫材自付差額上限言其實施、優先處理極端不合理價格醫材、強化醫材資訊透明公開，建立平台改善資訊落差。

會中也爆發小插曲，有參與人員未經同意開啟網路直播，後遭要求停止，但承諾會提供會議逐字稿確保公開透明，昨日會議紀錄曝光後，網友對陳時中結尾一句「今天已經達成共識」感到不解。

陳時中今日受訪表示，「我覺得是有共識」，他說，基本上這樣的上限、分類是否恰當可以請專科醫學會討論，上限使用「進價」是否對市場衝擊太大，且必須對異常情況進行管理，而站在專業自主，促進醫病關係和諧，也必須資訊透明公開，讓醫材紛爭減到最低。