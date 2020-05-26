參加慶生趴喝醉！色男趁機磨蹭熟睡女　友聽「充氣床摩擦聲」霸氣救援

▲女子參加友人派對，酒後睡著被男性友人趁機猥褻，所幸另一名友人聽到充氣床發出的摩擦聲，才阻止整起事件。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名女子小琪（化名）參加友人小文（化名）慶生派對，喝醉後都直接睡在小文家中的充氣床，孰料，其中一名睡在客廳的張姓男子竟偷偷闖入房間，直接脫褲不斷磨蹭熟睡的小琪，因充氣床磨擦聲過大，小文就開門查看，才發現張男的噁心行徑。一審張男遭判有期徒刑8個月，案經上訴二審，台中高分院仍維持原判。

判決指出，2018年10月18日，小琪與張男等一群友人參加完小文的慶生派對後，因不少黃湯下肚後，紛紛醉倒直接睡在小文家，其中小琪睡在書房內的充氣床，張男則被排在客廳沙發上睡覺。

孰料，張男見小琪已入睡許多，竟潛入對方房間內，趁機脫褲磨蹭，還強吻撫摸，結果充氣床摩擦聲音過大，引來小文的注意，小文打開門發現他的猥褻行為，氣得直接把他趕走。

事後，小琪從小文口中得知當天狀況，才知道自己被猥褻，崩潰報警處理。對此，張男坦承犯行，但由於小琪身心嚴重受創不願和解，一審台中地院依乘機猥褻罪，判張男有期徒刑8個月，案經上訴二審，張男雖提出要支付6萬元的郵政匯票做為賠償，仍未獲小琪諒解，最終台中高分院維持原判，全案仍可上訴。



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