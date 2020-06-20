　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

7月接收4架疾風戰機！印度加速採購蘇-30、米格-29　戰鬥機隊陣容曝光

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼印度Su-30MKI。（圖／取自Indian Air Force ）

▲印度加速採購Su-30MKI。（圖／取自Indian Air Force ）

記者林彥臣／綜合報導

印度空軍將採購12架蘇-30（SU-30）和21架米格-29（MiG-29）戰鬥機，目前政府內部正在討論，加速採購進度，但是即使政府加速內部流程的進度，按照合約執行的程序，最快也要需要2年的時間才能夠實際交付。

印度媒體《金融快報》（The Financial Express）引述知情人士指出，國防採購委員會（Defence Acquisition Council）下周將在國防部長辛格（Raj Nath Singh）主持的會議上討論採購12架蘇-30和21架米格-29的事宜。這名知情人士強調，採購與中印邊境局勢無關，國防部已經研究了一年半以上的時間。

▲▼疾風戰機（Rafale Fighter）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度7月底將從法國接收4架疾風戰機（Rafale Fighter）。（圖／達志影像／美聯社）

印度空軍預計還將在7月底從法國接收4架疾風戰鬥機（Rafale）。

印度國造「光輝」戰機（Tejas）為1983年輕型戰機計畫（LCA）的產物。（圖／達志影像）

▲印度國造「光輝」戰機（Tejas）。（圖／達志影像）

印度空軍現役的戰鬥機隊陣容，有250多架蘇-30，60多架米格-29，110多架米格-21，約50架法國幻象-2000和4架疾風戰鬥機，還有16架國產的「光輝」（Tejas）戰機。

►歐式風情不用出國！清境佛羅倫斯山莊住宿券2.7折破盤2288元

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
《魔戒》男星患帕金森氏症　驚傳病逝！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

射程達700公里！伊朗試射國造反艦飛彈成功　專家酸：常常澎風

7月接收4架疾風戰機！印度加速採購蘇-30、米格-29　戰鬥機隊陣容曝光

趙立堅回應中印衝突始末：印方「暴力攻擊」中方交涉士兵

11天第6次！解放軍「單發戰機」殲10再闖我西南空域　空軍警告驅離

8年來最長紀錄！　日海上保安廳：中國海警船「連續65天」駛入釣魚台海域

譚兵讀武／核輻射引爆生物變異？　解密「死亡之海」羅布泊的恐怖傳說

俄轟炸機編隊闖阿拉斯加防空識別區　美派F-22戰機攔截

可搭載核武！美國海軍接收首批F/A-18E/F Block III「超級大黃蜂」試驗機

美軍「瘟疫航母」羅斯福號剛復出　F/A18F戰機墜海失事

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

吉娜11歲就把大12歲郎朗當偶像　「迷妹臉」回憶與老公初次見面

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

李佳穎大方認愛「圈外男友」　自爆對方求婚就會答應

射程達700公里！伊朗試射國造反艦飛彈成功　專家酸：常常澎風

7月接收4架疾風戰機！印度加速採購蘇-30、米格-29　戰鬥機隊陣容曝光

趙立堅回應中印衝突始末：印方「暴力攻擊」中方交涉士兵

11天第6次！解放軍「單發戰機」殲10再闖我西南空域　空軍警告驅離

8年來最長紀錄！　日海上保安廳：中國海警船「連續65天」駛入釣魚台海域

譚兵讀武／核輻射引爆生物變異？　解密「死亡之海」羅布泊的恐怖傳說

俄轟炸機編隊闖阿拉斯加防空識別區　美派F-22戰機攔截

可搭載核武！美國海軍接收首批F/A-18E/F Block III「超級大黃蜂」試驗機

美軍「瘟疫航母」羅斯福號剛復出　F/A18F戰機墜海失事

射程達700公里！伊朗試射國造反艦飛彈成功　專家酸：常常澎風

嘉義肉圓必加「神秘白液」！他一看上菜嚇歪　當地人狂喊：這才懂吃

夏天爆汗脫妝超崩潰！Jessica教妳6步驟補出光澤奶油肌

7月接收4架疾風戰機！印度加速採購蘇-30、米格-29　戰鬥機隊陣容曝光

軍武熱門新聞

11天第6次！解放軍殲10再闖我西南空域

趙立堅回應衝突始末：印方暴力攻擊中方

印度加速採購蘇-30、米格-29進度

美國海軍接收首批F/A-18 E/F Block III

俄轟炸機編隊闖識別區　美派F-22攔截

印軍打撈出18具屍體推特瘋傳　真相：巴國帳號

中國海警船「連續65天」駛入釣魚台海域

哈佛報告：印軍比解放軍有「傳統優勢」

中印衝突8死11傷　印軍上校遭石塊砸死

美軍羅斯福號剛復出　戰機墜海失事

台灣目標已編號　戰地記者：大陸也被國軍編號

龍潭戰役！澳紐軍人數「1：25」擊退越共　

俄戰機又出現阿拉斯加海岸外！

87歲老榮民珍藏3000火柴盒

更多熱門

相關新聞

趙立堅回應衝突始末：印方暴力攻擊中方

趙立堅回應衝突始末：印方暴力攻擊中方

中印邊境加勒萬河谷爆發40多年首見人員死亡的流血衝突，不過中國官方對於衝突來龍去脈始終沒有做出詳細的說明。中國外交部發言人趙立堅在19日的例行記者會上，回應媒體的提問時，首度詳細回應事件的經過。

11天第6次！解放軍殲10再闖我西南空域

11天第6次！解放軍殲10再闖我西南空域

衛星照曝光　北韓秘密地下海軍基地藏致命弱點

衛星照曝光　北韓秘密地下海軍基地藏致命弱點

印度奧委會想和中國品牌解約　恐影響辛度

印度奧委會想和中國品牌解約　恐影響辛度

印度男結婚「新娘是木雕」　完成老父願望

印度男結婚「新娘是木雕」　完成老父願望

關鍵字：

蘇-30米格-29印度中印邊境中印邊界中印衝突光輝戰機軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

坐月子不敢洗！醫一查房…驚見她「頭已經爛了」臭爆

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

屈臣氏中衛口罩再添櫻花粉等3新色

25歲女帶小孩搭巴士　遭司機性侵

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

熱2周強降雨訊號出現！颱風爆發期曝

《魔戒》老比爾博病逝　享壽88歲

即／台大醉月湖驚見女屍！消防隊徹夜打撈

《歌劇魅影》誤植五星旗

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面