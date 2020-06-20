7月接收4架疾風戰機！印度加速採購蘇-30、米格-29　戰鬥機隊陣容曝光

▲印度加速採購Su-30MKI。（圖／取自Indian Air Force ）



記者林彥臣／綜合報導

印度空軍將採購12架蘇-30（SU-30）和21架米格-29（MiG-29）戰鬥機，目前政府內部正在討論，加速採購進度，但是即使政府加速內部流程的進度，按照合約執行的程序，最快也要需要2年的時間才能夠實際交付。

印度媒體《金融快報》（The Financial Express）引述知情人士指出，國防採購委員會（Defence Acquisition Council）下周將在國防部長辛格（Raj Nath Singh）主持的會議上討論採購12架蘇-30和21架米格-29的事宜。這名知情人士強調，採購與中印邊境局勢無關，國防部已經研究了一年半以上的時間。

▲印度7月底將從法國接收4架疾風戰機（Rafale Fighter）。（圖／達志影像／美聯社）



印度空軍預計還將在7月底從法國接收4架疾風戰鬥機（Rafale）。

▲印度國造「光輝」戰機（Tejas）。（圖／達志影像）



印度空軍現役的戰鬥機隊陣容，有250多架蘇-30，60多架米格-29，110多架米格-21，約50架法國幻象-2000和4架疾風戰鬥機，還有16架國產的「光輝」（Tejas）戰機。

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