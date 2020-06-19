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同婚被配偶父母家暴無法可保！專法通過1年仍有「差別對待」

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▲1226婚姻平權法案,挺同團體,彩虹旗（圖／記者季相儒攝）

▲同性婚姻通過1年，但專法《748施行法》仍有許多疏漏之處。（圖／記者季相儒攝）

記者林育綾／台北報導

同性婚姻合法通過1年，但專法《748施行法》仍有許多疏漏之處！勵馨基金會近來分享，有同婚者被配偶父母暴力對待後，卻無法可保。由於748施行法不適用於民法第969條關於姻親的定義，換言之，同婚當事人與對方的父母，並沒有成立姻親關係，而無法聲請保護令

勵馨基金會在18日舉行「多重歧視性別暴力防治中心」成立一週年記者會，探討關於校園性別霸凌和同婚家暴議題，「小燈泡媽媽」王琬諭立委也受邀出席，她提到透過勵馨得知此案例，因為法制面的疏漏，同性婚姻當事人遭受配偶父母暴力對待後，卻無法受到保護。

請繼續往下閱讀...

▲▼勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年。「小燈泡媽媽」王婉諭委員。（圖／記者林育綾攝）

▲王婉諭表示，未來會針對《748施行法》或《家庭暴力防治法》研議修正。（圖／記者林育綾攝）

這是由於同婚專法《748施行法》中，並沒有準用民法第969條關於姻親的定義，因此，同性婚姻當事人與對方的父母，並沒有成立姻親關係。基於目前的家庭暴力防治法第3條規定，同性婚姻當事人與對方的父母，若沒有同住在一個屋簷下，就不會在家庭成員的範圍內，也就不屬於可聲請保護令的範圍。

她提到，當初在《748施行法》的立法過程中，法務部曾表示，大法官釋字僅侷限在婚姻章，因此其他部分要等之後再來逐步處理，若同性婚姻當事人有與對方父母同住，則可適用於民法家屬規定；但如今《748施行法》已通過一年，在不能適用民法家屬規定的情形下，仍存在同婚當事人保護不足的困境。因此她後續將研議修正《748施行法》或《家庭暴力防治法》，讓同性婚姻配偶的權力更完備。

王琬諭說，這樣的情形不會只是個案，台灣雖然已通過同性婚姻專法，但是社會上仍存在部分不理解同性婚姻、甚至抱持著恐同態度的人們。若同性婚姻當事人的父母，抱持著不理解的態度，進而發生威脅、騷擾子女或其配偶的行為，此時，國家有義務提供保護令介入的機制，不應該因為法制的疏漏，而造成差別對待，「這個部分，也會是未來我們推動修法的方向之一」。

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