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家暴防治宣導7／8膨鼠森林公園登場　倡導全民防暴觀念

▲今日下午縣府親民大廳舉辦「雲林縣112年度『愛擁抱 不用暴』童馨協勵 愛有你」家庭暴力防治宣導月記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日下午縣府親民大廳舉辦「雲林縣112年度『愛擁抱 不用暴』童馨協勵 愛有你」家庭暴力防治宣導月記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林縣112年度《愛擁抱、不用暴》童馨協勵愛有你」家庭暴力防治宣導月，今（12）日舉行記者會，勵馨基金會主任林瑞茹表示為促進社會大眾普遍認識家庭暴力是侵害人權，且為社會所不容許的犯罪行為，長期倡導全民防暴觀念，並透過多元有趣的家庭暴力防治宣導活動，呼籲社會大眾關切此議題的重要性。

雲林縣政府與財團法人勵馨社會福利事業基金會運用雲林縣公益彩券盈餘分配款補助，今年以電玩遊戲闖關的方式呈現受暴者在求助過程中遇到的各種阻礙與迷思，使自身困在暴力環境中躊躇不前，因此受害者在求助路上，需要各網絡單位共同合作並推廣家暴防治的正確觀念，使求助者遠離受暴，並藉由家庭支持服務建構一個安全無暴的家園。

雲林縣長張麗善表示，縣府除共構社會安全網推動「以抱制暴，雲過天晴」專案，榮獲行政院「政府服務獎」。雲林縣也持續積極推動家庭暴力防治社區初級預防工作。今年結合基層社區力量與8鄉鎮39個防暴社區合作，並賡續設置「社區安全守護站」，目前本縣392村里共設置1005站，涵蓋率達百分之百。

除提升社區「性別平等」的觀念及敏感度，讓社區防暴網絡與通報機制更趨完備與密集，同時也號召社區、團體、基層組織之幹部等有志人才加入防暴宣導行列成為「社區防暴宣導講師」，擔任社區防暴宣講師首先需完成初階16小時及中階18小時訓練課程，並通過考試及完成10場實地宣講，才能取得社區防暴宣講師資格。

今日同時頒發「社區防暴宣講師」證書，表揚今年完成培訓的3位來自莿桐鄉老人會的黃淑貞女士及莿桐鄉榮村發展協會的林忠信先生及陳麗春女士，目前共有19位「社區防暴宣講師」及3位衛生福利部認證之「高階防暴宣講師」，盼透過深入社區協助推廣在地特色的家暴防治社區初級預防宣導方案，凝聚社區力量形成社區安全防護網絡。

勵馨基金會主任林瑞茹表示，為促進社會大眾普遍認識家庭暴力是侵害人權，且為社會所不容許的犯罪行為，長期倡導全民防暴觀念，並透過多元有趣的家庭暴力防治宣導活動，呼籲社會大眾關切此議題的重要性。

為加深民眾防治知能，將於7月8日於斗六膨鼠森林公園辦理「《愛擁抱、不用暴》童馨協勵愛有你」宣導活動，活動內容「童馨協勵闖關宣導」、「愛擁抱不用暴親子趣」及「愛有你」親子手作活動，邀請社會福利團體共同擺攤，透過闖關結合相關福利資訊與互動遊戲，加深民眾防治家暴知能。

▲今日下午縣府親民大廳舉辦「雲林縣112年度『愛擁抱 不用暴』童馨協勵 愛有你」家庭暴力防治宣導月記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日同時頒發「社區防暴宣講師」證書，表揚今年完成培訓的3位來自莿桐鄉老人會的黃淑貞女士及莿桐鄉榮村發展協會的林忠信先生及陳麗春女士。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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