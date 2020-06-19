華航eMall第二波活動來了！　6/22「買滿5千元」就能加購Switch

▲華航樂遊館開張。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

中華航空eMall樂遊館本週開幕，提供消費者滿額加購任天堂商品、Switch、健身環等，華航表示，開幕獲得熱烈迴響，將再推動第二波商品加價購SWITCH活動，於6月22日上午11:00上線。活動當天消費滿3000元可加購健身還、滿5000元可加購Switch。

華航表示，本次活動延續上波熱銷商品，再祭滿額加價購「健身環」、「SWITCH動森特仕版主機」及「電力加強版藍紅主機同捆組」等，活動當天在華航eMall購物滿3000元／5000元以上（哩程折抵後）商品，即可進行指定商品之訂購，並自6月30日起陸續出貨。

請繼續往下閱讀...

▲華航新品「矽緻摺疊隨行杯」共有3色可選。（圖／翻攝自華航eMall官網）

華航eMall正式成為任天堂官方經銷通路，日後將持續上架多款任天堂商品提供消費者選購，此外，樂遊館推出「機上果豆+航空特調飲品組合」、「高雄空廚燒賣、德國豬腳、牛肉麵三套組+華航隨行杯3入組」、「韓國Xperology 特惠組」等，樂遊兼享食，快活又健身。

華航SkyBoutique精品館現正推出精品85折起，精品館單館單筆刷卡金額滿新台幣6,888元即獲滿額禮等優惠活動至6月底止。更多訊息請詳見華航eMall最新訊息專區