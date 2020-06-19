天貓、京東618成交額創新高！帶動快遞業務量飆升48.66％

▲618期間電商平台創成交新高，快遞量也大幅增長。（圖／視覺中國，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

今年「618購物節」期間，大陸電商平台天貓、京東創下新紀錄，下單金額分別達到6982億元、2692億元。此外，據大陸國家郵政局統計，618期間快遞業務量共完成46.78億件，同比增長48.66％。

天貓618期間的累計下單金額達到6928億元，創下新紀錄。阿里巴巴表示，今年天貓與多地政府、品牌一起發放了超過100億元的現金消費券和補貼，後又追加了價值40億元的消費券，追加的消費券從6月1日開始，一直持續到6月20日。

天貓指出，從品項上來看，今年3C產品最為搶手，蘋果官方首次參與618活動，天貓上的iPhone 5小時內就成交了5億元人民幣，相當於iPhone大陸市場一整天的成交額。

京東618期間的累計下單金額達到2692億元，創下新紀錄。京東表示，618期間有187個品牌下單金額破億，其中，食品飲料、母嬰、美妝護膚是消費人數最多的品類，生鮮、醫療保健、廚具品類的增速最高、消費爆發力最強，消費者最捨得花錢的品類是手機、家用電器、電腦數碼，消費熱情最高城市是北京、上海、廣州。

此外，根據大陸國家郵政局統計，618期間大陸快遞業務量完成46.78億件，同比增長48.66%。郵政局表示，有效助推了消費復甦，折射出大陸消費市場的巨大潛力。